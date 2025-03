Dalla Roma all’Inter: Marotta paga la clausola | ASRL

Frattesi, Zalewski e non solo: nuovo e succulento intreccio di calciomercato tra nerazzurri e giallorossi per l’estate

Ancora inebriata dalla splendida atmosfera di ieri sera allo Stadio Olimpico e dalla vittoria in extremis contro l’Athletic Bilbao grazie al gol di Eldor Shomurodov, la Roma ha ripreso gli allenamenti oggi in vista della sfida di domenica pomeriggio in casa dell’Empoli. Claudio Ranieri continuerà a gestire la rosa in vista del ritorno in terra basca, in programma il 13 marzo alle 18.45, ma non vuole lasciare nulla d’intentato in campionato.

Grazie ad un 2025 di assoluto livello, la squadra giallorossa ha fatto più punti di tutti in Serie A nell’anno solare, anche più di Inter e Napoli, in lotta per lo scudetto. Proprio le due principali duellanti per il tricolore potrebbero rappresentare in alcuni casi un’interlocutrice importante, in altri un’avversaria da battere in vista del prossimo calciomercato estivo.

Calciomercato Roma, l’Inter lo prende con la clausola

Con i partenopei si può tornare a parlare del futuro di Lorenzo Pellegrini, mentre con i nerazzurri ci sono in ballo i discorsi legati allo stesso capitano giallorosso, ma anche a Davide Frattesi, Bryan Cristante e Nicola Zalewski, accasatosi a Milano in prestito con diritto di riscatto. Tuttavia, sono diversi anche gli obiettivi condivisi dai due club e nei giorni scorsi vi abbiamo parlato del comune interesse per un bomber sudamericano. I sentieri di Beppe Marotta e Florent Ghisolfi potrebbero intrecciarsi però anche nel reparto arretrato.

Trattato a lungo a gennaio e obiettivo non ancora dimenticato in vista di giugno, Mika Marmol, secondo quanto appreso da Asromalive.it, è stato monitorato nelle ultime settimane anche dall’Inter. Il club nerazzurro, vista la carta anagrafica di Francesco Acerbi sta cercando anche un difensore mancino giovane per il prossimo anno. In scadenza il 30 giugno del 2026 e con una clausola rescissoria da 10 milioni di euro, il 23enne di Terrassa rappresenta un perfetto compromesso tra strategia sportiva ed economica della società meneghina.