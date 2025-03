Esonero lampo e primo acquisto deciso: hanno scelto Thuram

Un esonero lampo potrebbe cambiare il futuro di uno dei due fratelli Thuram. In queste ore, infatti, sta circolando un importante aggiornamento di calciomercato.

Si sono appena conclusi i tre giorni delle competizioni europee, dove ci sono state delle ottime notizie per il calcio italiano. Al netto del ko della Fiorentina in Grecia contro il Panathinaikos, infatti, i club della nostra Serie A hanno ottenuto solo vittorie.

La Roma, in uno Stadio Olimpico bellissimo, ha sconfitto una delle squadre favorite per la vittoria finale dell’Europa League: l’Athletic Bilbao. Mentre la Lazio ha ottenuto un successo importantissimo in trasferta contro il Viktoria Plzen.

Anche in Champions League ci sono state delle ottime notizie, visto che l’Inter ha ottenuto un successo importante contro il Feyenoord. I nerazzurri, infatti, hanno vinto per 0-2 con le reti realizzate da Marcus Thuram e Lautaro Martinez. Tuttavia, sul francese bisogna registrare una notizia che sicuramente ha gelato lo stesso Simone Inzaghi.

Calciomercato Inter, il Tottenham ha messo gli occhi su Marcus Thuram: i dettagli

Secondo quanto riportato dal media inglese ‘teamtalk.com’, infatti, il Tottenham ha messo gli occhi sul centravanti francese dell’Inter. Marcus Thuram, di fatto, è finito nella lista dei possibili acquisti degli ‘Spurs’ per dare una mano il prossimo anno ad un Postecoglou in difficoltà. Il tecnico, di fatto, è a rischio esonero.

Per l’Inter, ovviamente, perdere il calciatore transalpino sarebbe un’autentica mazzata. Marcus Thuram, sorprendendo tutti, è diventato uno degli uomini chiave dell’Inter di Simone Inzaghi. Basti pensare che quest’anno ha segnato anche più gol dello stesso Lautaro Martinez.