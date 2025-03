Huijsen al posto di Pavlovic: la Juve incassa due volte

Clamoroso intreccio di mercato che coinvolge l’ex Juve e il difensore serbo del Milan: Cristiano Giuntoli passa all’incasso

Già facente parte della lunga e prestigiosa lista di calciatori che, formatisi nello splendido laboratorio della Next Gen, si sono poi trasferiti a suon di milioni presso altri lidi (l’elenco, solo relativamente alla scorsa estate, comprende profili come Soulé, Iling-Junior, Barrenechea e Koni de Winter, solo per citarne alcuni), Dean Huijsen è letteralmente esploso in quel di Bournemouth.

Trasferitosi nel sorprendente club di Premier League, attualmente settimo in classifica, a ridosso della zona Europa, per oltre 15 milioni, lo spagnolo nativo di Amsterdam sta raccogliendo consensi unanimi tanto Oltremanica quanto in Spagna. Rimpianto a più riprese dal popolo bianconero, che già aveva intuito le potenzialità del classe 2005 nei sei positivi mesi trascorsi da gennaio a giugno 2024 nelle fila della Roma, il difensore ha visto impennarsi il suo valore di mercato.

Potrebbero volerci addirittura 50 milioni per strapparlo alle ‘Cherries‘, con Manchester United e Real Madrid che già si sono resi protagonisti di diversi sondaggi esplorativi col sodalizio inglese. E poi c’è lui, Diego Simeone. Il quale, secondo il portale spagnolo ‘Fichajes.net‘, starebbe per portare l’affondo sul calciatore fatto esordire in Serie A a San Siro da tale Massimiliano Allegri.

Huijsen a Madrid, la Juve gode due volte: Simeone ha deciso

Lo stesso sito iberico, dopo aver rilanciato l’interesse del tecnico argentino per Strahinja Pavlovic, il difensore serbo del Milan che nella stagione in corso ha giocato a singhiozzo dopo le mille e una variazioni tattiche dovute ai cambi in panchina e alla disperata ricerca di una chiusura del cerchio in difesa, afferma con decisione le volontà del vulcanico tecnico albiceleste. Il quale avrebbe preso la sua decisione su chi dovrà essere il nuovo innesto per il suo Atletico Madrid.

Si tratta proprio dell’ex Juve, messo definitivamente nel mirino dei ‘Colchoneros‘ anche per via della sua giovane età. E degli enormi margini di miglioramento che il calciatore ha davanti a sé. La Juve, che già incasserà tre milioni di euro di bonus dal precedente accordo col club inglese della scorsa estate, ha anche preteso una percentuale sulla rivendita del suo ex gioiello (10%).

Qualora l’Atletico, come si dice in Spagna, staccherà davvero un assegno di 50 milioni per Huijsen, Giuntoli passerà all’incasso con ben 5 milioni che entrerebbero nelle casse del club bianconero. Una doppia gioia per il dirigente toscano, intenzionato a dare battaglia per i massimi profili disponibili sul mercato la prossima estate.