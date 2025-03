Il nuovo allenatore ‘parla’ Italiano: Roma sbloccata in una mossa

La vittoria contro l’Athletic sta inebriando l’ambiente. Intanto, proseguono le mosse per la prossima stagione: importante effetto domino

Una serata da cuori forti, una serata da Roma. La vittoria al 93′ nell’andata degli ottavi di finali di Europa League non ha portato ‘soltanto’ la decima vittoria in gare ufficiali nel 2025 per gli uomini di Ranieri. È stato anche il successo di un pubblico che ha trascinato dal primo all’ultimo minuto i suoi beniamini con una passione travolgente. Olimpico che ora sogna. Intanto, nel quartier generale giallorosso proseguono le grandi manovre in vista della prossima stagione. Perché sì, i Friedkin sono consapevoli dell’importanza della cura Ranieri, ma vogliono porre basi importanti anche in vista di quello che verrà.

In più di una circostanza Ghisolfi ha posto l’accento sul fatto che – allo stato attuale della situazione – una vera e propria decisione definitiva non è stata presa. Tra intrighi e depistaggi, non sono pochi i profili finiti nella lista dei desideri dei capitolini che non hanno ancora preso una decisione definitiva. Da Ancelotti a Gasperini, passando per Allegri e Farioli senza escludere eventuali colpi a sorpresa. Un gioco di incastri ancora tutto da comporre per risolvere il quale, non a caso, saranno fondamentali le prossime settimane. Tra le squadre dalle quali la Roma dovrà ‘guardarsi’ sul tema allenatore, però, occhio a quanto sta succedendo in casa Milan.

Ping Pong Roma-Milan in panchina: spunta anche Italiano per i rossoneri

Secondo quanto riferito da ‘Tuttosport’, infatti, se potesse scegliere senza timore di essere frenati nell’incedere, il Milan virerebbe con convinzione su Carlo Ancelotti per il dopo Conceiçao. Tuttavia, il futuro del tecnico del Real è un rebus ancora tutto da sciogliere e nessun tipo di scenario può essere escluso a priori. Un altro profilo sul taccuino della proprietà rossonera è poi quello di Allegri, per il quale la stessa Roma non ha perso le speranze; il tutto senza trascurare Gasperini, il cui addio all’Atalanta sembra ormai solo questione di tempo.

Va dà se – dunque – che le mosse del Milan e della Roma nella scelta del nuovo allenatore possano influenzarsi reciprocamente in maniera determinante. Ad ogni modo, in un ventaglio di nomi suscettibile di importanti cambiamenti, avrebbe fatto irruzione anche un altro profilo. Stiamo parlando di Vincenzo Italiano, protagonista fin qui di una stagione esaltante alla guida del Bologna tanto da finire nei dossier del Milan che, intanto, è chiamato a sciogliere il nodo DS in tempi relativamente brevi. Sullo sfondo, comunque, non è affatto da trascurare l’opzione Sarri. Le danze, insomma, sono appena cominciate: staremo a vedere il da farsi.