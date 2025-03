La Juventus paga Gyökeres: due bomber da sogno per Giuntoli

La Juventus domenica giocherà contro l’Atalanta, ma prima bisogna registrare una novità in sede di calciomercato.

Dopo l’incredibile eliminazione subita in Coppa Italia dall’Empoli di Roberto D’Aversa, la Juventus ha risposto presente in campionato. Lunedì scorso, infatti, la ‘Vecchia Signora’ ha sconfitto per 2-0 il Verona con i gol siglati da Thuram e Koopmeiners.

Con questo successo, visto anche il pari tra il Napoli e l’Inter nello scontro diretto, la squadra di Thiago Motta si è messa a soli sei punti dalla vetta della classifica del campionato di Serie A. Proprio per questo motivo, di fatto, il prossimo turno di campionato potrebbe risultare finalmente decisivo per l’intero prosieguo della stagione bianconera.

La Juventus, infatti, domenica sera ospiterà l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Questa gara, dunque, dirà molto sulle reali ambizioni scudetto di entrambe le squadre. Nel frattempo, però, bisogna registrare un’importante novità che arriva dal calciomercato per la ‘Vecchia Signora’.

Juve, PSG può prendere Gyokeres con i soldi di Kolo Muani: avversaria in meno per Osimhen?

Secondo quanto riportato dalla redazione del media spagnolo ‘fichajes.net’, infatti, il PSG è pronto ad investire la bellezza di 90 milioni di euro per Gyokeres dello Sporting CP. La squadra di Luis Enrique, dunque, ha individuato nello svedese come il profilo ideale per ricoprire il ruolo di prima punta centrale.

Questo super interessamento del PSG per Gyokeres, di fatto, riguarda la Juventus. L’offerta per l’attaccante dello Sporting CP, infatti, sarà finanziata in parte dalla possibile cessione di Kolo Muani a titolo definitivo alla ‘Vecchia Signora’. Cristiano Giuntoli ha tutta l’intenzione di comprare l’ex Eintracht Francoforte.

L’altro aspetto, invece, riguarda il futuro di Victor Osimhen. Il PSG, con l’acquisto di Gyokeres’, lascerebbe infatti la corsa per arrivare alla prima punta di proprietà del Napoli.