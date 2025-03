Un infortunio dopo l’altro, UFFICIALE: salta la Roma

Per la Roma di Ranieri, dopo la grande vittoria di ieri contro l’Athletic Bilbao, è arrivata una notizia importante.

Continua il periodo bellissimo della Roma di Claudio Ranieri. Dopo aver battuto il Como di Cesc Fabregas, infatti, i giallorossi hanno vinto anche il match di andata dell’ottavo di finale di Europa League contro l’Athletic Bilbao.

La squadra di Claudio Ranieri, in uno Stadio Olimpico da pelle d’oca, è riuscita a battere uno dei team candidati per la vittoria finale della seconda competizione europea per club. A passare in vantaggio è stato l’Atheletic Bilbao con Inaki Williams, ma poi la Roma ha saputo rimontare con le reti realizzate da Angelino e da Shomurodov.

Tra una settimana, quindi, la Roma avrà un piccolo vantaggio nel match di ritorno che si giocherà a Bilbao. Nel frattempo, però, in casa giallorossa bisogna registrare delle novità importanti per la prossima gara della squadra guidata da Claudio Ranieri, ovvero quella dello Stadio Castellani contro l’Empoli.

Empoli, contro la Roma potrebbe mancare anche Maleh: l’emergenza è infinita

Nella squadra di Roberto D’Aversa, come riportato dal ‘Corriere dello Sport’, bisogna registrare una vera e propria emergenza infortuni. Nel team toscano, di fatto, bisogna segnalare tantissimi giocatori out per problemi fisici. L’ultimo della lista è Maleh, il quale ha subito un duro colpo alla caviglia nel corso del match contro il Genoa di domenica scorsa.

Tra le fila dell’Empoli, quindi, ci saranno tantissime assenze per la partita contro la Roma. Ismajili e Fazzini stanno recuperando, ma non ce la dovrebbero fare per la sfida contro i giallorossi. Non ci saranno neanche i vari Anjorin, Viti, Zurkowski, l’ex Solbakken e poi i lungodegenti Ebuehi, Sazonov, Haas e Pellegri.