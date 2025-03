18 anni in meno di Hummels: la Roma ha scelto l’erede

Calciomercato Roma, alla fine di questa stagione, almeno questa è la sensazione, Hummels lascerà Trigoria. Ghisolfi ha trovato il sostituto

In “vacanza” ormai da diverse settimane, Mats Hummels nemmeno contro l’Athletic Bilbao è sceso in campo. Magari domani contro l’Empoli, in quello che potrebbe essere un turnover “mirato” di Ranieri, potrebbe tornare a giocare. Ma da diverse settimane si dice che potrebbe essere di nuovo in campo ma si ritrova in panchina.

Certo, l’infortunio di Celik – che ormai il tecnico della Roma ha deciso di mandare in campo come difensore centrale di destra – apre maggiori possibilità a Hummels. Che, nonostante questo, alla fine della stagione dovrebbe salutare. Una decisione di vita, vista l’età, e vista la voglia di tornare a casa in Germania. Ecco perché la Roma starebbe cercando già l’erede, molto giovane, secondo le informazioni che arrivano appunto sempre dalla terra tedesca e che sono state riportate proprio in queste ore da Florian Plettenberg, giornalista di Sky.

Calciomercato Roma, occhi su Banks

“La Roma era già seriamente interessata a Noahkai Banks durante l’ultima sessione di calciomercato e voleva portarlo in Italia. La Roma resta interessata al talento difensivo centrale diciottenne dell’Augsburg e sta monitorando attentamente la sua situazione. Ha un contratto fino al 2027, con una valutazione di oltre 10 milioni di euro”.

Diciotto anni meno del connazionale, Banks in questa stagione sta comunque giocando poco in Germania. La Roma lo monitora ugualmente ed è ovviamente un colpo che si potrebbe anche prestare ad una lettura in prospettiva, così come i Friedkin hanno dato mandato a Ghisolfi – e prima a Pinto – nel corso di questi anni. Sì, prendere degli elementi giovani che possano anche aiutare, nel caso di una possibile cessione, le casse societarie. In ogni caso, i radar giallorossi sono accesi sul giocatore e potrebbero diventare qualcosa di molto importante anche nelle prossime settimane. La cifra, nonostante la giovane età e le prospettive, è sicuramente ragionevole e in linea con gli investimenti.