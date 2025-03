A Bilbao pensano già alla finale: il test prima di Athletic-Roma è virale

La scelta degli addetti alla sicurezza non è affatto passata inosservata e ‘accende’ ancor di più la sfida di ritorno tra Athletic e Roma

Con fame, qualità e voglia di vincere. La Roma che è riuscita a rimontare l’iniziale vantaggio griffato da Inaki Williams ha messo in mostra quelle qualità che sembravano essere smarrite all’inizio della stagione. La cura Ranieri funziona e tra quattro giorni i giallorossi voleranno al San Mamés forti della posizione di vantaggio ottenuta grazie alla zampata di Eldor Shomurodov.

Nel fortino dell’Athletic – va da sé – Dybala e compagni dovranno essere bravi a tamponare il probabile inizio veemente degli uomini di Valverde. All’Olimpico a fare la differenza è stato anche l’encomiabile supporto di uno stadio che ha letteralmente trascinato la squadra dal primo all’ultimo secondo e che si è fatto sentire anche nei momenti più difficili del match. Anche i baschi, però, potranno far leva su uno stadio per storia e tradizione caldissimo, pronto a diventare il dodicesimo uomo in campo. A ciò va aggiunto un particolare degno di nota: al San Mamés si disputerà anche la finale di Europa League in programma il prossimo 21 maggio.

Athletic-Roma, si ‘prepara’ anche il San Mamés: la scelta con vista sulla finale

Anche questo, di fatto, spiega la decisione degli addetti alla sicurezza che, in vista della gara di ritorno tra Athletic e Roma, hanno cominciato da qualche ora a recintare il perimetro del San Mames per incanalare al meglio l’afflusso di tifosi.

Una sorta di ‘prova generale’, insomma, in vista della finale. Il modus operandi scelto dagli addetti allo stadio di Bilbao si situa infatti nella scia di quanto ‘adottato’ anche prima di altre finali. Diversi utenti sui social avevano invece suggerito l’ipotesi che a motivare questa sorta di ‘test’ fosse la volontà di ridurre al minimo le possibili tensioni tra le due tifoserie. In realtà, alla base della decisione e del futuro dedalo di controlli che disciplinerà l’accesso allo stadio sembrerebbe esserci proprio il desiderio di effettuare una sorta di prova in vista della finale.

Scenario, quest’ultimo, rimarcato da non molti utenti sui social, che hanno posto l’accento sulla necessità di questo tipo di ‘controlli’. Insomma, il San Mames è già pronto ad ospitare la gara più importante della stagione della Roma: agli uomini di Ranieri il compito di gelare la tifoseria avversaria.