Theo Hernandez-Cambiaso, colpo di scena: lo scambio sblocca la Juve

Clamorosa doppia indiscrezione sul futuro dei laterali mancini di Milan e Juve: assalti e scambi in vista, scenario stravolto

Improvvisamente, proprio nella stagione che avrebbe dovuto vederlo leader tecnico ed emotivo di un gruppo che iniziava la stagione sotto la guida di un nuovo tecnico, Paulo Fonseca, chiamato a raccogliere l’eredità quinquennale di Stefano Pioli, è tornato a far vedere il lato peggiore di sé. Quello che di fatto gli era costato l’addio al Real Madrid, che lo aveva etichettato come ‘Bad Boy’ dopo le ‘intemperanze’ giovanili alla Casa Blanca.

Tutto è iniziato con l’ammutinamento in campo all’Olimpico di Roma nel match di inizio stagione con la Lazio. Un cooling break chiamato dal tecnico portoghese a cui il francese, in compagnia di Rafa Leao – anch’egli nell’occhio del ciclone per l’accaduto – non ha ritenuto partecipare. Restandosene nello spicchi opposto di campo.

A seguito di discussioni con lo stesso Fonseca, che non gli ha risparmiato diverse panchine nel suo mandato, sono anche arrivate prestazioni deludenti. Non all’altezza della sua fama. ‘Sublimate’, per così dire, da quanto poi accaduto in Champions a febbraio, quando ormai Sergio Conceiçao aveva preso il posto dell’allenatore con cui Theo Hernandez aveva già avuto i succitati problemi.

L’ingenua espulsione rimediata ad inizio ripresa nella gara di ritorno del Playoff contro il Feyenoord ha di fatto condannato il Milan all’uscita anticipata dalla competizione. Il tutto nell’àmbito di un rinnovo del contratto in scadenza nel 2026 che ancora non arriva.

Ormai certo di lasciare Milano a fine stagione, lo stantuffo rossonero ha la sua lista di prestigiose pretendenti. Due di queste stanno per affondare il colpo con due strategie totalmente differenti. In uno dei due casi, poi, è coinvolta indirettamente anche la Juve.

Theo al Real, anzi al City: Giuntoli spettatore interessato

Le due diverse indiscrezioni rimbalzano dalla Spagna e dall’Inghilterra. La prima, a firma del portale ‘Elgoldigital.com’, rilancia l’ipotesi di un clamoroso ritorno del figliol prodigo a Madrid, con Florentino Perez che vorrebbe intavolare uno scambio col Milan inserendo nella trattativa Ferland Mendy, mai del tutto convincente con la ‘camiseta blanca‘.

La seconda prevederebbe invece un ritorno economico fatto di solo cash per il cassiere di Via Aldo Rossi. Sulle tracce del fratello di Lucas si è infatti mosso il Manchester City, che nel ruolo di laterale sinistro ha già mostrato un forte interessamento a gennaio per Andrea Cambiaso. Non si è mai arrivati alla formalizzazione dell’offerta di 80 milioni – tanti ne chiedeva la Juve per far partire il suo terzino – ma il club inglese, già protagonista di un mercato da 218 milioni di uscite in acquisti, aveva solo rimandato l’assalto a luglio.

Ora che Guardiola ha fatto il nome di Theo, riferisce il sito ‘Teamtalk.com‘, anche i disegni bianconeri potrebbero essere stravolti. I britannici sarebbero sul punto di mettere sul piatto 35 milioni di euro per arrivare al transalpino. Una proposta che, a pochi mesi dalla deadline contrattuale del campione del mondo, potrebbe essere accolta da Furlani ed Ibrahimovic.