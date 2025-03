Esonero Thiago Motta, UFFICIALE: le cifre dell’addio

In casa Juve, dopo il tremendo ko di ieri sera contro l’Atalanta, bisogna registrare una novità sul futuro di Thiago Motta.

Dopo aver vinto contro il Verona una settimana fa, di fatto, la Juventus è crollata ieri sera. I bianconeri, infatti, hanno alzato bandiera bianca dinanzi all’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

La ‘Dea’, di fatto, ha travolto la Juventus di Thiago Motta per 0-4. Il match è stato anche equilibrato nei primi minuti, ma poi dopo il gol di Retegui su rigore c’è stato un vero e proprio monologo da parte dell’Atalanta.

Con questo ko così netto, di fatto, la ‘Vecchia Signora’ ha detto addio ai fragili sogni scudetto. Anzi, la stessa figura di Thiago Motta sulla panchina della Juventus non è così salda.

Juve, scende la quota sull’esonero di Thiago Motta: i dettagli

Basti pensare che, come riportato dal sito dell’agenzia scommessa ‘Sisal’, la quota sull’esonero di Thiago Motta è scesa a 2.25. Questo dato sicuramente non è una notizia su questa eventualità, ma comunque fa riflettere tantissimo sul momento che sta vivendo la Juventus in questo momento.

D’altro canto, però, è già da qualche giorno che intorno al mondo bianconero stanno circolando diversi nomi di possibili sostituti di Thiago Motta. Tra questi bisogna inserire proprio Gian Piero Gasperini, il quale potrebbe anticipare di un anno il suo all’Atalanta della famiglia Percassi.