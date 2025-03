Juve e Roma a passo di samba: già scelto il prossimo club | ASRL

Anche la prossima estate, bianconeri e giallorossi sono destinati a incrociare le proprie strategie di calciomercato

Praticamente inarrestabile in campionato, dove contro l’Empoli ha conquistato la quinta vittoria consecutiva, la Roma giovedì è attesa da una delle partite più importanti della stagione. Dopo il 2-1 nell’andata degli ottavi di finale, la squadra giallorossa in casa dell’Athletic Bilbao va a caccia del pass per i quarti di Europa League, nella speranza di recuperare al 100% Paulo Dybala. A proposito di argentini, Claudio Ranieri ritroverà al centro del campo Leandro Paredes, al rientro dopo aver scontato la squalifica dell’UEFA.

In vista della prossima stagione, proprio il centrocampo sarà uno dei reparti maggiormente interessato dalle dinamiche di calciomercato. Il numero 16 giallorosso sembra destinato a rinnovare l’attuale contratto, in scadenza il 30 giugno del 2025, mentre restano in bilico le posizioni di Bryan Cristante e di Lorenzo Pellegrini, al pari di quella di Enzo Le Fée, per il quale scatterà l’obbligo di riscatto da 24 milioni di euro in caso di promozione in Premier League del Sunderland. Fresco di rinnovo contrattuale, insieme a Manu Koné, Niccolò Pisilli è l’unico centrocampista non messo sul mercato dalla dirigenza.

Calciomercato Roma, sfida alla Juve per Andrey Santos

Per quanto riguarda il calciomercato in entrata, il club capitolino sta monitorando già da tempo diversi profili in mediana. Uno di quelli che piace di più risponde al nome di Rocco Reitz, del Borussia Mönchengladbach, insieme a quello di Davide Frattesi, in uscita dall’Inter la prossima estate. Secondo quanto appreso da Asromalive.it, tuttavia, Florent Ghisolfi e il suo staff stanno studiando anche il campionato francese e hanno raccolto indicazioni molto positive su Andrey Santos, che piace anche a Juventus, Bayern Monaco e Napoli.

Di proprietà del Chelsea, il 20enne brasiliano sta vivendo una stagione da sogno, impreziosita da 8 gol e 3 assist in 25 presenze. Abbinate a queste capacità offensive, ci sono anche le caratteristiche difensive dell’ex Vasco da Gama che, statistiche alla mano, è al secondo posto come numero di palle rubate nei cinque maggiori campionati europei. Al suo secondo anno allo Strasburgo (il primo prestito risale al gennaio del 2024), il talento di Rio de Janeiro ha completato il suo processo di maturazione europeo. Purtroppo per i tre club italiani a lui interessati, anche i Blues di Londra hanno preso coscienza di questo e, a meno di offerte clamorose e veramente irrinunciabili, hanno fatto già sapere all’entourage del ragazzo di voler puntare su di lui il prossimo anno.