‘Tacito’ accordo e nuovo allenatore: Ancelotti fa saltare il banco

Novità sul futuro di Ancelotti: le ultime indiscrezioni arrivano direttamente dalla Spagna

“Non sarò io a decidere quando finirà la mia avventura con il Real Madrid. Questo è chiaro per me. Deciderà il presidente, prima o poi accadrà“: così Carlo Ancelotti qualche giorno fa ha risposto a chi gli chiedeva lumi sul suo possibile addio ai ‘Blancos’. Tema – quest’ultimo – che chiama direttamente in causa anche la Roma, che da tempo sta sondando il terreno per capire quali siano i presupposti per ricomporre un binomio che in passato si è rivelato vincente.

Importanti aggiornamenti, a tal proposito, trapelano direttamente dalla Spagna. A fare il punto della situazione relativamente al dossier Ancelotti è stato Relevo, secondo cui le prossime settimane risulteranno assolutamente decisive per la possibile permanenza del tecnico italiano alla corte del Real Madrid. Rispetto a quanto trapelava fino a qualche settimana fa, le chances che Ancelotti continui la sua avventura alle Merengues sono sicuramente più alte e vengono definite dalla fonte in questione ‘molto vive’. Grazie al sostegno dello spogliatoio, ‘Re Carlo’ è riuscito a mettersi alle spalle le tante critiche arrivate soprattutto dopo la doppia clamorosa debacle contro il Barcellona. Il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l’Atletico Madrid, però, rappresenterà sicuramente un autentico spartiacque della stagione.

Ancelotti tra la permanenza al Real e l’ipotesi Roma: le ultime

A scrivere eventualmente la parola fine sull’esperienza di Ancelotti alla guida del Real Madrid sarà comunque Florentino Perez. Allo stato attuale della situazione, ogni tipo di discorso sul tema appare prematuro. L’argomento sul quale non sembrano esserci particolari dubbi, invece, riguarda l’erede di ‘Carletto’. Ciò che si percepisce negli ambienti vicini alla squadra e allo stesso Ancelotti, infatti, è che a raccogliere l’eredità del tecnico italiano – prima o poi – sarà Xabi Alonso.

Dopo aver rispedito al mittente le proposte di Liverpool e Bayern Monaco nei mesi scorsi, l’attuale tecnico del Bayer Leverkusen aspetta la fatidica chiamata del Real Madrid (che non è ancora arrivata). I prossimi mesi, in un senso o nell’altro, contribuiranno a fare chiarezza. D’altro canto, se è vero che la Roma ha lanciato dei segnali di apprezzamento ad Ancelotti (come inevitabile che sia), quello del tecnico del Real non è chiaramente l’unico nom finito nella lista dei desideri dei Friedkin. Il casting è più vivo che mai: staremo a vedere cosa succederà.