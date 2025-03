Ancelotti alla Roma, l’annuncio UFFICIALE sull’addio al Real Madrid

Il tecnico del Real Madrid, fresco di vittoria nel derby europeo in Champions, ha parlato ancora del suo futuro: l’annuncio è netto

Sono ormai mesi che nella Capitale, oltre alle impellenti questioni di campo – prima al centro dell’attenzione per la pericolosa situazione di classifica dei giallorossi, ora quasi foriere di insperati obiettivi fino ad appena due mesi fa – non si parla d’altro che del nuovo allenatore che prenderà il posto dell’ottimo Claudio Ranieri.

Nel calderone dei nomi, tutti prestigiosi, sono già rientrati profili come quello di Massimiliano Allegri, Roberto Mancini, Maurizio Sarri, Vincenzo Montella e Gian Piero Gasperini. E poi c’è lui. Semplicemente l’allenatore italiano più vincente della storia, sia nei tanti campionati stranieri in cui ha allenato sia in Europa, con le 4 Champions League messe in bacheca tra l’esperienza al Milan e quella nel club merengue.

Stiamo ovviamente parlando di Carlo Ancelotti, uno che la storia della Roma l’ha fatta già da giocatore, contribuendo a far vincere il secondo Scudetto della storia giallorossa. Sono ormai 30 anni che ‘Bimbo’ – questo il soprannome del nativo di Reggiolo ai tempi della sua militanza nella Capitale – ha intrapreso la sua leggendaria carriera da allenatore, ma mai è tornato nel club che di fatto lo ha lanciato nel grande calcio.

Dopo oltre un terzo di secolo di attesa – Carletto lasciò Roma nel 1987 – Ancelotti potrebbe tornare dove quasi tutto ebbe inizio.

Calciomercato Roma, Ancelotti ‘passa’ la palla a Florentino

Intervenuto nel podcast ‘Poretcast‘, diretto da Giacomo Poretti del trio ‘Aldo, Giovanni e Giacomo‘, l’attuale allenatore della ‘Casa Blanca‘ ha spaziato su diversi argomenti. Dal rapporto difficile con alcuni dei centinaia di giocatori allenati in carriera fino all’esplosione dei fratelli Thuram, con un chiaro riferimento a papà Lilian, da lui allenato ai tempi del Parma. Poi, inevitabilmente, ecco le domande sul suo futuro. Su quale sarà – se ci sarà – la prossima avventura da intraprendere col solito entusiasmo.

“Di Roma ho ovviamente ricordi bellissimi, ma quello che sarà il futuro non lo so. Per adesso sto bene qua, ho un contratto e non posso fare l’allenatore tutta la vita. L’unica cosa chiara che ho è che non decido io quando andare via dal Real Madrid. Lo deciderà il Presidente, ma prima o poi succede…“, ha annunciato Re Carlo, schiudendo di fatto alla possibilità di un clamoroso ritorno sulle sponde del Tevere dopo 38 anni di attesa…