Dalla Nazionale alla Roma, ha già rescisso il contratto. Ecco il nome nuovo che spunta come possibile erede di Ranieri. Le ultime

Se prima vi abbiamo parlato di Gasperini, accostato alla Roma, ma che è in cima alla lista della Juventus per la prossima stagione, adesso è spuntato un altro nome come possibile sostituto di Claudio Ranieri alla guida dei giallorossi.

Questa mattina l’edizione romana di Repubblica fa un quadro della situazione attorno alla futura scelta dei Friedkin con Ranieri che darà dei consigli. Ma saranno i proprietari, come sempre, a decidere chi sarà la guida tecnica della squadra e a quanto pare c’è anche un’altra soluzione, oltre tutti i soliti profili che sono venuti fuori fino al momento.

Dalla Nazionale alla Roma, spunta Tedesco

E il profilo sarebbe quello di Domenico Tedesco, origini italiane ma ben presto in Germania, che da poco ha chiuso la sua esperienza sulla panchina della nazionale del Belgio. Non è stato un bel cammino il suo, lo abbiamo visto, e quindi da quelle parti hanno deciso per un cambio puntando su un altro ex Roma, Rudi Garcia. E Tedesco quindi è libero e s’inserisce in quel profilo giovane, con Farioli e Fabregas, che la Roma starebbe valutando per la prossima stagione.

Nell’articolo vengono menzionati anche tutti gli altri nomi, e si fa riferimento anche a quello che evidentemente metterebbe tutti d’accordo. Pure in questo caso parliamo di un altro commissario tecnico, Vincenzo Montella, impegnato sulla panchina della Turchia. Tanti profili, tanti nomi, tante storie differenti. Una scelta importante quella della Roma per il prossimo anno anche perché abbiamo visto come sbagliare un allenatore possa realmente compromettere tutta l’annata. Juric, in pochi mesi, ha fatto malissimo e sono moltissimi quelli che adesso pensano che se fosse arrivato Ranieri dopo l’esonero di De Rossi forse staremmo qui a parlare di altri obiettivi. Ma il passato è passato.