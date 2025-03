Dalla Roma alla Juve: rescissione e rifiuto clamoroso

Questo pomeriggio, di fatto, è circolato un importante aggiornamento di calciomercato che riguarda sia la Roma che l’Udinese.

La Roma e la Juventus, di fatto, stanno vivendo un momento totalmente opposto. Basti pensare che la squadra giallorossa ha vinto le ultime cinque gare di campionato, mentre la ‘Vecchia Signora’ è stata appena travolta dall’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Domenica sera, infatti, la ‘Dean’ ha sconfitto all’Allianz Stadium la Juventus per 0-4, ma il risultato poteva essere anche più rotondo. La Roma, invece, si è rilanciata in maniera importante in classifica.

La squadra di Claudio Ranieri, grazie ad un recupero davvero incredibile, è sì ancora distanziata dal quarto posto, ma adesso ha ‘solo’ sei punti di svantaggio dalla Juventus quarta. Tuttavia, proprio in queste ultime ore, per la Roma bisogna registrare delle grosse novità di calciomercato.

Juve, Milan ed Inter su Solet dell’Udinese: la Roma l’ha scartato la scorsa estate

Secondo quanto riportato dal portale italiano ‘calciomercato.it’, infatti, Oumar Solet dell’Udinese è seguito da tre storiche big del nostro campionato di Serie A: Juve, Milan ed Inter. Ma oltre a queste, infatti, bisogna registrare anche l’interesse di due club del campionato più seguito al mondo: la Premier League.

Da segnalare che dopo il mancato arrivo di Danso, la Roma ci aveva già provato per Solet la scorsa estate, ma poi in giallorosso sono arrivati Hummels e Mario Hermoso.

Solet, visto che aveva rescisso il suo contratto con il Salisburgo, sarebbe arrivato gratis alla Roma che, però, l’ha bocciato. Il giocatore dell’Udinese, quindi, potrebbe diventare un grosso rimpianto per il club giallorosso.