Firma UFFICIALE con la Roma: addio clausola

La Roma giocherà giovedì il match di ritorno contro l’Athletic Bilbao, ma prima bisogna registrare una firma ufficiale.

Dopo aver vinto anche contro l’Empoli di Roberto D’Aversa, la Roma ha di fronte a sé un altro match davvero fondamentale per il prosieguo della sua stagione. I giallorossi, infatti, giovedì giocheranno il match di ritorno dell’ottavo di finale di Europa League contro l’Athletic Bilbao.

La Roma, visto il successo dell’andata per 2-1, ha sicuramente un piccolo vantaggio da difendere, ma i baschi sono sempre tra i favoriti per la vittoria finale della seconda competizione europea per club. Nel frattempo, però, bisogna registrare delle grosse novità che riguardano un giocatore di Claudio Ranieri.

Roma, il rinnovo di Paredes è ufficiale: l’aggiornamento

Come comunicato dallo stesso club capitolino, infatti, Leandro Paredes ha rinnovato il proprio contratto con la Roma fino al 30 giugno del 2026. Questa notizia, di fatto, era nell’aria da qualche giorno, ma a gennaio sembrava proprio finita l’avventura dell’argentino in giallorosso.

Leandro Paredes, di fatto, sembrava ormai un ex giocatore della Roma. Il centrocampista, infatti, voleva tornare al Boca Juniors, ma poi tutto è cambiato anche grazie al lavoro di Ranieri. Il rinnovo dell’ex PSG, dunque, è arrivato a prescindere dalla clausola presente nel contratto precedente, ovvero quella che faceva scattare il prolungamento contrattuale con oltre il 50% delle presenze in questa stagione e la qualificazione in Champions o in Europa League.