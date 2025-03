Esonero Motta e nuovo bomber Juve: il club è stato già informato

Il possibile esonero di Thiago Motta, di fatto, potrebbe cambiare tutto il futuro di attaccante centrale legato alla Juve

Dopo il successo rimediato contro il Verona, di fatto, la Juve ha detto definitivamente addio ai sogni scudetto. I bianconeri, infatti, domenica sera hanno perso all’Allianz Stadium per 0-4 contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Con questo ko, viste anche le vittorie di Inter e Napoli contro Monza e Fiorentina, la Juventus ha adesso nove punti di svantaggio dal primo posto, occupato ancora dalla squadra guidata da Simone Inzaghi. Tuttavia, quello che ha fatto più rumore è stata la pessima prestazione fornita dai calciatori bianconeri contro la ‘Dea’.

Basti pensare che lo stesso Thiago Motta è finito ancora di più sulla graticola. Proprio a seguito di questa crisi della Juventus, di fatto, potrebbe cambiare il futuro di un attaccante.

Juve, Kolo Muani deciderà se restare o meno anche in base a chi sarà il prossimo allenatore bianconero: ecco tutti i dettagli

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Sport Germania’, infatti, Kolo Muani prenderà la sua decisione di restare o meno alla Juventus anche in base a chi sarà il prossimo allenatore juventino. Il centravanti francese, almeno fino a questo momento, è felice della sua esperienza in bianconero.

Ricordiamo che la Juventus non ha un’opzione di acquisto per il cartellino di Kolo Muani. Cristiano Giuntoli, dunque, dovrà trattare con il PSG la prossima estate per acquisire a titolo definitivo le prestazioni del calciatore francese. Il tutto, quindi, dipende anche dalla conferma o meno di Thiago Motta.