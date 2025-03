Esonero Thiago Motta: “ri-soluzione” immediata

Esonero Thiago Motta, nonostante non sia arrivato al momento nessuno scossone la panchina rimane in bilico. La Juve ha trovato la soluzione

Nessuno scossone dalle parti di Torino, almeno per il momento. Ma la panchina di Thiago Motta, dopo la pesantissima sconfitta interna contro l’Atalanta, rimane in bilico.

Intanto, ieri, vi abbiamo parlato di come la Juventus avrebbe preallertato Igor Tudor, libero da ogni situazione, che conosce l’ambiente, ma che difficilmente accetterebbe – stando a quanto riporta questa mattina TuttoSport – un contratto di pochi mesi, da traghettatore. Così come difficilmente lo accetterebbero altri tecnici, qualora venissero contattati in queste ore. Quindi, in casa di naufragio a Firenze, contro una squadra che è in crisi, le possibilità dentro la Juventus sono due.

Esonero Thiago Motta, di nuovo soluzione interna

Così come era successo lo scorso anno dopo l’addio di Massimiliano Allegri – dalla Primavera arrivò Paolo Montero per le ultime due giornate – in caso di esonero immediato di Thiago Motta la Juventus potrebbe decidere nuovamente di affidarsi ad un allenatore-traghettatore che è già sul libro paga della società. E le opzioni, ovviamente, sono due.

Il primo nome è quello di Massimo Brambilla, attuale tecnico della Juventus Next Gen che gioca nel campionato di Serie C, il secondo è quello di Francesco Magnanelli, entrato dentro il club grazie al tecnico livornese che lo ha voluto nel suo staff, e che adesso è seduto sulla panchina della squadra Primavera. Difficile quindi, se non impossibile, pensare realmente a qualcosa di diverso soprattutto perché, come vi abbiamo riportato prima, adesso in pole per la panchina dei bianconeri c’è Gasperini, colui che ha messo a severo rischio il futuro di Motta, colui che potrebbe tornare in quella società dove tutto è iniziato. Vedremo, adesso, come andrà a finire, ma la situazione ci sembra comunque abbastanza chiara. La storia d’amore tra l’ex Bologna e i colori bianconeri è già finita. Solo questione di tempo…