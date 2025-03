Dai nerazzurri alla Roma, cortocircuito con Gasperini: colpo low cost

Il club giallorosso ha messo gli occhi su un giocatore già gradito all’attuale tecnico della Dea: l’indizio cambia lo scenario di mercato su diversi fronti

Mancano ancora diversi mesi, e soprattutto tante decisive partite, alla fine di una stagione che deve ancora emettere i suoi verdetti tanto per quanto riguarda la lotta al vertice, che la corsa all’Europa che ovviamente la zona retrocessione, ma il mercato già impazza. Oltre ad aver mandato i propri emissari a caccia di quei profili utili a migliorare la qualità complessiva delle rispettive rose, alcuni club sono impegnati nella scelta del nuovo tecnico a cui affidare la panchina il prossimo anno.

Tra questi un posto di rilievo spetta certamente a Roma, Juve e Milan, che per motivi differenti sono più o meno certi di accogliere tra le proprie fila un nuovo allenatore dal prossimo luglio.

I giallorossi già sanno di dover salutare Claudio Ranieri, protagonista di un lavoro eccellente ma destinato alla scrivania di Trigoria nel ruolo di gran consulente del club. I rossoneri, già attivi sui fronti Allegri, Conte e Gasperini, sono certi di non proseguire con Sergio Conceiçao, mentre la Juve, forse addirittura a prescindere dalla qualificazione in Champions, potrebbero dare il benservito a Thiago Motta, la cui esperienza alla Continassa è stata finora molto deludente.

Nel clamoroso valzer che si prospetta all’orizzonte, la figura del tecnico della Dea assume un ruolo centrale. L’allenatore di Grugliasco ha già detto di non voler rinnovare il contratto coi bergamaschi in scadenza a giugno 2026, rendendosi di fatto un profilo appetibili per i succitati grandi club, vogliosi di avviare un nuovo corso con un mister che non ha bisogno di troppe presentazioni.

In questo senso, l’interesse manifestato settimane fa dall’ex Genoa per un giocatore finito ora nel mirino di Ghisolfi potrebbe celare un indizio che ci potrebbe aiutare anche a capire che strada sceglierà Gasp.

Dall’Atalanta alla Roma, lo manda Gasperini?

Il portale esperto di mercato ‘Africafoot.com‘ riferisce dell’interesse, già manifestato in prima persona dall’allenatore degli orobici, per Abu Francis, giovane centrocampista del Cercle Brugge in scadenza di contratto nel giugno 2026. Voglioso di lasciare il Belgio per provare l’avventura italiana, il ghanese classe 2001 è finito nel mirino dell’Atalanta ma anche della Roma, come sostenuto dal sito specializzato.

L’interesse della Roma potrebbe esser stato ‘guidato’ proprio dal tecnico piemontese, che potrebbe aver fatto il nome del centrocampista come primo acquisto – tra l’altro non particolarmente oneroso, considerando il valore di mercato inferiore ai 2 milioni di euro – da portare a Roma dopo aver sposato la causa giallorossa.

Pur non essendoci ancora evidenze ufficiali che la trattativa tra la Roma e i belgi per il giocatore sia diretta da Gasp dietro le quinte, il ‘sospetto’ resta. E se fosse un primo indizio su un matrimonio, ancora segreto ma magari già celebrato negli uffici della dirigenza giallorossa, tra i capitolini e il Demiurgo della Dea?