Thiago Motta trova subito squadra: clamoroso Juve, scambio in panchina

Sempre più lontano dalla Continassa il futuro del tecnico oriundo: la nuova pista porta ad un clamoroso scambio sulle due panchine

Nemmeno il tempo di rivendicare, nei turbolenti giorni seguiti alla cocente eliminazione in quarti di finale di Coppa Italia, il possibile ruolo di squadra rientrata prepotentemente nella lotta per lo scudetto, che la Juve si è fermata. E lo ha fatto proprio nel match in cui avrebbe dovuto dare sostanza alle sue credenziali. In cui, malgrado tutto, avrebbe potuto dire la sua – l’aritmetica parlava chiaro – per le primissime posizioni al vertice.

Invece, dopo la buona prova fornita contro il Verona lo scorso 3 marzo, è arrivata la batosta. Durissima. Impossibile da digerire perché, oltre a riportare i bianconeri sulla terra, ha ridato vigore alla crescente convinzione della piazza sull’inadeguatezza di Thiago Motta. Il futuro dell’ex allenatore del Bologna è davvero appeso ad un filo. Potrebbe non bastare neppure la qualificazione alla Champions del prossimo anno – tra l’altro obiettivo minimo del club – per garantirgli un futuro alla Continassa. Ma c’è dell’altro.

I risultati, ma anche il clima che si respirerà nel centro sportivo e tra i tifosi della ‘Vecchia Signora’, potrebbero portare a clamorose decisioni anticipate. Un qualcosa che supererebbe, come grado di sorpresa, l’esonero di Max Allegri, avvenuto a sole due giornate dalla fine della scorsa stagione e con una Coppa Italia appena messa in bacheca.

A dare linfa all’indiscrezione che vorrebbe l’ex scudiero di Jose Mourinho nell’Inter del Triplete accasarsi in men che non si dica presso altri lidi ci ha pensato il giornalista Michele De Blasis, intervenuto al portale ‘Juventibus‘.

Clamoroso intreccio Thiago Motta-Pioli: via al valzer

“Thiago Motta? Sono arrivati dei sondaggi da parte di alcune squadre con il suo entourage. Squadre europee? No, è una squadra araba e potrebbe esserci un intreccio di panchine“, ha dichiarato De Blasis. Non è difficile immaginare di quale club si tratti. Anche perché l’attuale tecnico affiliato alla società di Saudi Pro League non solo non è saldo sulla sua panchina, ma si dà il caso sia stato di recente accostato proprio alla Juve come traghettatore fino alla fine della stagione.

Stiamo ovviamente parlando di Stefano Pioli, l’allenatore dell’Al Nassr che proprio ultimamente avrebbe scacciato i fantasmi di un suo imminente licenziamento passando agevolmente il turno negli ottavi di finale della Champions asiatica, ma che in campionato continua ad accusare un distacco di tre punti dall’Al Qadisiya, club che occupa l’ultimo posto utile per la qualificazione alla kermesse continentale del prossimo anno.

Lo scenario si arricchisce dunque di nuove possibilità e di incastri impensabili fino a due settimane fa. Improbabile che Thiago Motta si accasi ora al’Al Nassr, club che però potrebbe ugualmente dare il benservito al tecnico parmigiano per un avvicendamento immediato sulla panchina della Juve. L’italo-brasiliano potrebbe magari sposare la causa araba a luglio, dopo che un nuovo misterioso allenatore ad interim conduca Cristiano Ronaldo e soci fino alla fine della stagione corrente.