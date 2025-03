Uscita di scena e annuncio UFFICIALE: sentenza Hummels

Sull’espulsione di Hummels, di fatto, bisogna segnalare una sentenza ufficiale.

Dopo il 2-1 della gara di andata, di fatto, la Roma è stata eliminata dall’Europa League. Questa sera, infatti, il team capitolino è caduto contro l’Athletic Bilbao con il risultato finale di 3-1.

Il match del San Mames, di fatto, è iniziato subito malissimo, visto che Turpin ha espulso Hummels per un presunto fallo da ultimo uomo su Sannadi. La Roma ha poi cercato di resistere, ma Nico Williams ha sbloccato il match nel corso dei minuti di recupero del primo tempo.

L’Athletic Bilbao ha poi preso il largo con il gol di Berchiche e con la seconda rete dello stesso Nico Williams. La squadra di Claudio Ranieri ha poi segnato al 93′ dagli undici metri con Leandro Paredes. L’espulsione di Hummels, dunque, è stato il punto di svolta dell’intera eliminatoria. Proprio su questo episodio così controverso, di fatto, bisogna registrare una sentenza netta.

Espulsione Hummels, il tedesco chiede scusa: “Mi dispiace Roma, ho fatto una caz**ta”

Hummels, tramite il proprio profilo ufficiale di Instagram, si è infatti espresso così sulla vicenda: “Mi dispiace Roma. Voglio scusarmi sia con i nostri tifosi che con i miei compagni. Ho deluso tutti oggi con un errore che è stato semplicemente stupido ed orrendo“.

Il centrale giallorosso ha poi concluso così il suo pensiero: “Queste sono sempre state le gare in cui il gruppo poteva contare su di me, ma ora ho fatto una caz**ta che spezza il sogno di tutti di vincere l’Europa League. Non so cosa altro dire, sono deluso di me stesso così come lo siete voi”.