Addio Roma, bufera nella notte: l’hanno già fatto fuori

La Roma, dopo l’eliminazione subita dall’Athletic Bilbao, deve salutare un proprio giocatore

La Roma guidata da Claudio Ranieri, di fatto, ha detto addio ai suoi di gloria di vincere l’Europa League. I giallorossi, infatti, sono stati eliminati ieri sera dall’Athletic Bilbao.

Dopo il successo per 2-1 dell’andata, infatti, il team capitolino è caduto al San Mames con il risultato finale di 3-1. C’è da dire, però, che la gara di ieri sera con l’handicap, visto che l’arbitro Turpin ha espulso Hummels per fallo da ultimo uomo dopo appena undici minuti dal fischio di inizio.

Il team giallorosso ha poi cercato di resistere, ma ha dovuto alzare bandiera bianca dinanzi alla doppietta di Nico Williams e al gol di testa di Berchiche. Mentre per la Roma ha segnato Leandro Paredes nei minuti di recupero. Archiviata l’esperienza in Europa League, quindi, la squadra di Ranieri è attesa dalla sfida di campionato contro il Cagliari. Tuttavia, prima della sfida contro i rossoblù, in casa capitolina bisogna registrare un addio.

Roma, i tifosi giallorossi vogliono l’addio di Hummels: ecco tutti gli ultimi aggiornamenti

Proprio dopo l’espulsione rimediata ieri contro l’Athletic Bilbao, di fatto, tanti tifosi giallorossi sui social si sono augurati di un divorzio a fine stagione con Hummels. Un sostenitore capitolino, infatti, ha scritto questo su X: “Il lato positivo che si svincola a giugno e va via, hai sprecato solo l’ingaggio”.

Un altro tifoso della Roma, invece, è ancora più categorico: “Ste chiacchiere non contano nulla, via da Roma“. Il futuro di Hummels, quindi, sembra essere sempre più lontano dal team giallorosso, vista la volontà della maggior parte della tifoseria giallorossa di non vederlo più con la maglia della loro squadra del cuore.