Roma-Juve e derby con la Lazio: date e orario UFFICIALI

Proprio in questi minuti , di fatto, la Roma ha saputo quando giocherà contro la Juve e contro la Lazio

Dopo aver salutato l’Europa League, di fatto, la Roma ha adesso solo il campionato, dove può pensare anche a cercare di qualificarsi per la prossima edizione della Champions League.

I giallorossi hanno infatti sei punti di svantaggio dalla Juve quarta. Domenica prossima, quindi, la Roma giocherà contro il Cagliari. Nel frattempo, però, sul fronte campionato bisogna registrare la comunicazione ufficiale della Lega di Serie A degli anticipi e posticipi dalla 31esima alla 33esima giornata di campionato.

Roma, match contro la Juve e derby contro la Lazio di domenica sera: ecco tutti i dettagli

Roma-Juventus, domenica 6 aprile 20.45

Lazio-Roma, domenica 13 aprile 20.45

Roma-Verona, sabato 19 aprile 20.45

La Roma, dunque, in una settimana avrà di fronte a sé due big match che diranno se potrà lottare veramente per il quarto posto. Nel frattempo, però, gli uomini di Claudio Ranieri dovranno continuare la propria corsa in campionato già a partire da domenica prossima contro il Cagliari di Davide Nicola.