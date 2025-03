Calciomercato Roma, sentenza Ranieri: Milan-Roma è già chiusa

La Roma giocherà domani contro il Cagliari, ma prima ci sono delle novità di calciomercato che riguardando anche il Milan.

La Roma ha salutato giovedì scorso il sogno di vincere l’Europa League. Giovedì scorso, infatti, i giallorossi sono usciti usciti sconfitti dal doppio confronto contro l’Athletic Bilbao.

Gli uomini di Claudio Ranieri non sono riusciti a difendere il 2-1 rimediato allo Stadio Olimpico nel match di andata, visto che il team basco ha vinto giovedì scorso al San Mames con il risultato finale di 3-1. C’è da dire che la gara di ritorno è stata condizionata dall’espulsione all’11’ rimediata da Hummels.

Archiviata l’Europa League, dunque, la Roma deve rifiondarsi sul campionato. I capitolini, infatti, domani ospiteranno allo Stadio Olimpico il Cagliari guidato da Davide Nicola. Tuttavia, in attesa della sfida contro il team sardo, in casa giallorossa bisogna registrare un aggiornamento sul futuro di un giocatore di Claudio Ranieri.

Roma, Saelemaekers non è più un titolarissimo: ecco perché può cambiare il suo futuro

Secondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano sportivo il ‘Corriere dello Sport’, infatti, Alexis Saelemaekers non è più tra i titolarissimi della Roma. Basti pensare che il belga giocato solo 36 minuti nella doppia sfida di Europa League contro l’Athletic Bilbao. Queste scelte di Claudio Ranieri, di fatto, potrebbero cambiare il futuro dell’ex Bologna.

Alexis Saelemaekers è sì sempre convinto di restare alla Roma, ma sempre solo se dovesse essere ritenuto un giocatore fondamentale nel prossimo progetto tecnico. Anche lo stesso club capitolino sta valutando se confermare il calciatore belga.

Ricordiamo che la trattativa con il Milan per il riscatto di Saelemaekers non è unita a quella di Tammy Abraham. Anche perché quest’ultimo tornerà alla Roma per poi essere ceduto, probabilmente in una squadra di Premier League.