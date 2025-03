Dodici milioni non bastano: così il big saluta la Roma

Improvviso stop nella trattativa per il rinnovo del giocatore: c’è distanza tra domanda ed offerta. Le big di Premier ora sognano

Un fulmine a ciel sereno. Forse non il solo e l’unico, ma anche questo scoccato dopo la dolorosa eliminazione europea della Roma, che evidentemente ha lasciato strascichi che vanno ben al di là delle questioni di campo.

Se la disfatta del San Mamés ha di fatto certificato l’addio a fine stagione di Mats Hummels, i mal di pancia di Manu Koné e Alexis Saelemaekers – clamorosamente esclusi dalla contesa nella gara di Bilbao – pongono ulteriori inaspettati problemi nell’agenda di mercato del DS Ghisolfi.

Il centrocampista francese paga un’inspiegabile esclusione per motivi tecnici che, di fatto, ha causato non poche critiche, forse le prime da quando è tornato a Roma, al mister testaccino. Ancor più curioso è stato poi rinunciare, per la quarta gara consecutiva, alla duttilità del belga. Che pure era stato decisivo nella partita di andata con l’assist per il gol vincente, proprio allo scadere, di Eldor Shomurodov.

Ma c’è un’altra spina, non collegabile direttamente a Bilbao se non come coincidenza temporale – e non per questioni di campo, quindi – che da ieri agita i sonni dei tifosi giallorossi. Il big, che pareva sul punto di rinnovare, ha cambiato idea. Magari non sulla volontà di restare nella Capitale, ma nei termini economici che avrebbero dovuto portare ad una firma che sembrava scontata. E che ora non lo e più.

Svilar, il dietrofront inguaia la Roma: fissata la richiesta

Come riferito stamane dal quotidiano ‘La Repubblica‘, la distanza tra la richiesta dell’entourage di Mile Svilar, il portiere giallorosso legato al club da un contratto da 1 milione annuo fino al 2027, e la società capitolina si sarebbe fatta considerevole. La notizia in realtà è già nell’esistenza dello stesso divario, visto che le parti sembravano d’accordo sul rinnovo, con ingaggio triplicato, dell’estremo difensore serbo fino al 2029. Ovvero con un quadriennale da 12 milioni netti.

Un piccolo nodo era fino a pochi giorni fa rappresentato eventualmente dall’inserimento sul nuovo contratto di una clausola, che la Roma avrebbe voluto alta, al contrario degli agenti del calciatore, che premevano per una cifra accessibile in caso di addio. La questione si è invece complicata sullo stesso fronte dell’ingaggio annuo.

Svilar, sempre corteggiato da alcun club di Premier League, chiede ora 4 milioni netti annui. Un milione in più rispetto alla virtuale stretta di mano sui 3 milioni di cui vi abbiamo anche parlato nelle scorse settimane. La trattativa potrebbe a breve entrare in uno stallo pericoloso: Ghisolfi è chiamato a sciorinare tutta la sua abilità per non rischiare di perdere un punto fermo della Roma del presente e del futuro.