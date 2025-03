Boom Roma, nuova firma automatica dopo Paredes

Il club giallorosso ha già in agenda l’appuntamento col giocatore: Ghisolfi non perde tempo, la firma è ad un passo

Impegnata sul campo in una rincorsa europea, in campionato, che l’ha portata ormai a ridosso della zona Champions, e a giocarsi le sue carte nella stessa Europa League con l’attesa sfida di ritorno nell’inferno del San Mamés, la Roma parallelamente lavora sul mercato per dare forma e sostanza alla rosa della prossima stagione.

Al di là di trattative già avviate per vecchi e nuovi profili con cui chiudere eventualmente le trattative alla riapertura della finestra estiva di scambi, il DS Ghisolfi ha iniziato dai rinnovi dei calciatori presenti in rosa come primo passo nella costruzione del roster con cui presentarsi ai nastri di partenza del prossimo anno.

Il dirigente transalpino ha dapprima bloccato parecchi dei giovani della Primavera, rinnovando l’accordo con coloro che erano in scadenza, per poi passare ai grandi calibri. Giovani promesse, anche se già nel giro della nazionale, e veterani campioni del mondo hanno già deciso di legare il proprio futuro al club di Trigoria.

Niccolò Pisilli ha già firmato con la Roma poco meno di tre settimane fa, mentre è notizia di ieri, proprio a pochi giorni di distanza dal ritorno in terra basca, il rinnovo di Leandro Paredes, il cui contratto – soggetto ad un complicato mix di presenze e di qualificazione alle Coppe del club – sarebbe scaduto nel prossimo giugno. Ma Ghisolfi non ha ancora completato la sua missione.

Cerchiato in rosso nell’agenda di mercato: fumata bianca in arrivo

Come vi abbiamo già riferito diversi giorni fa, e come rilanciato nell’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’, il prossimo big in forte odore di rinnovo è Mile Svilar, il portiere serbo lanciato titolare da De Rossi lo scorso anno e diventato, nel tempo, elemento di sicuro affidamento per la squadra.

Il dirigente francese ha da tempo messo sul tavolo una proposta che l’entourage dell’estremo difensore ha di fatto già accolto con soddisfazione. Il portiere, legato attualmente da un accordo fino al 2027 con un ingaggio di 1 milione all’anno, firmerà fino al 2029 con uno stipendio addirittura triplicato.

Le parti, già dialoganti da settimane, dovrebbero trovare la quadratura del cerchio in men che non si dica. Per Ghisolfi il rinnovo del classe ’99 è una priorità assoluta: resta ancora da definire quale sarà la clausola d’uscita che in ogni caso dovrebbe essere inserita nell’accordo. Il club giallorosso la vorrebbe non troppo bassa, per assicurarsi una certa protezione in caso di assalti dall’Italia e dall’estero, mentre l’entourage del portiere la vorrebbe meno ‘esagerata’, di modo da potersi liberare senza troppi affanni qualora arrivassero proposte irrifiutabili.