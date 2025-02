Decisione presa e accordo raggiunto: firma con la Roma fino al 2029

Importante novità di mercato per il club giallorosso: il Ds Ghisolfi ha il ‘sì’ del giocatore, accordo fiume fino al 2029

Mentre ancora si discute sul pessimo arbitraggio dell’arbitro tedesco Tobias Stieler – dopo la sfuriata di Claudio Ranieri nel post partita di Oporto, è arrivato perfino l’appoggio dei Friedkin che potrebbe trasformarsi a breve in una lettera ufficiale indirizzata all’UEFA – la Roma si rituffa nel campionato, impegnata nella difficile trasferta di Parma.

A dispetto del momento negativo vissuto dai ducali, col tecnico Fabio Pecchia appeso ad un filo, la gara si presenta insidiosa per la formazione giallorossa. Tra assenze per squalifica, big acciaccati e più di un pensiero rivolto alla sfida di ritorno coi lusitiani, non è così automatico tenere la concentrazione alta e restare settati esclusivamente sulla gara del ‘Tardini‘.

Nel capoluogo emiliano, a proposito di infortuni, non ci sarà sicuramente Paulo Dybala, vittima del tremendo calcione di Varela che ha fatto tremare mezza città fino a quando l’esito degli esami strumentali non ha escluso lesioni o complicazioni: solo una forte contusione per l’argentino, che non verrà convocato per Parma ma che dovrebbe essere pronto per giovedì prossimo.

Uscito malconcio dalla battaglia di Oporto, anche Niccolò Pisilli ha rischiato un forzato turno di riposo dopo l’infortunio alla caviglia rimediato nella tana dei portoghesi: allarme rientrato, il gioiello delle Giovanili giallorosse dovrebbe essere a disposizione di mister Ranieri. Intanto, sui tavoli della dirigenza giallorossa, si lavora ad un rinnovo che ormai sembra sempre più vicino.

Roma e Pisilli insieme fino al 2029: Ghisolfi accelera

Titolare di un contratto da soli 70mila euro a stagione fino al 2026, il centrocampista giallorosso è certamente tra i profili da proteggere in vista di possibili assalti delle big. Italiane o straniere che siano. I colloqui per blindare il centrocampista sono già iniziati da tempo ma ora, a dispetto di un momento non troppo brillante del numero 61, si è davvero vicini ad un accordo.

Questo è quanto riferisce anche il ‘Corriere dello Sport‘ nella sua edizione odierna. Secondo il quotidiano romano nelle prossime settimane il Ds Ghisolfi metterà a punto gli ultimi dettagli per il rinnovo di contratto del giocatore giallorosso. Pisilli dovrebbe firmare fino al 2029, con un sostanziale aumento dell’ingaggio che andrebbe a superare, grazie all’inserimento di alcuni bonus, il mezzo milione di euro a stagione.

Un giusto riconoscimento – e anche una tutela per il club capitolino – per un calciatore che negli ultimi mesi ha davvero bruciato le tappe, meritandosi tra l’altro convocazione ed esordio con la Nazionale maggiore di Luciano Spalletti.