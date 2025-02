Infortunio Dybala, l’esito UFFICIALE degli esami

Il campione argentino, uscito prima della fine del primo tempo ad Oporto, si è sottoposto agli esami del caso dopo l’infortunio

La Roma trema. Tifosi, compagni di squadra e lo stesso Claudio Ranieri sono in ansia per le condizioni di Paulo Dybala, il fuoriclasse giallorosso uscito anzitempo dalla gara di Oporto dopo un brutto fallo – che sarebbe potuto anche essere sanzionato col ‘rosso’ diretto – ricevuto dal portoghese Varela al 20′ della sfida di Playoff di Europa League.

Rimasto a terra diversi minuti, il numero 21 ha poi ripreso a giocare in apparenza regolarmente: si trattava, purtroppo, di una falsa impressione. La Joya ci ha provato, ha stretto i denti, ha resistito altri 18′, salvo poi alzare bandiera bianca lasciando spazio a Tommaso Baldanzi, autore poi di una prova davvero positiva nel resto dell’incontro.

All’interno di un match durissimo, che ha visto i giallorossi sanzionati con ben 7 gialli a cui si aggiunge il cartellino rosso comminato a Bryan Cristante, il campione del mondo è uscito dal terreno di gioco mostrando diverse smorfie di dolore. Il ginocchio sinistro, colpito duramente dall’avversario, è stato oggetto di accurati esami strumentali. L’esito degli stessi è stato appena comunicato in via ufficiale.

Dybala ko, UFFICIALE la diagnosi sull’argentino

È appena arrivato l’esito dei controlli ai quali si è sottoposto il sudamericano. Gli esami strumentali non hanno fatto emergere alcun danno significativo al ginocchio dopo il fallo subìto dall’avversario. Si tratta di una forte contusione: nella giornata di domani si deciderà se lasciarlo a riposo con il Parma ed eventualmente non convocarlo nemmeno per la gara di ritorno col Porto.