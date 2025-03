Da una capitale all’altra, accordo e via libera Milan

Per il Milan, che giocherà quest’oggi contro il Como, bisogna registrare una novità di calciomercato.

Dopo aver battuto in rimonta allo Stadio Via del Mare il Lecce dell’ex Marco Giampaolo, di fatto, il Milan ha di fronte a sé un’altra gara molto importante. Gli uomini di Sergio Conceicao, infatti, giocherà questa sera allo Stadio San Siro contro il Como.

Il Milan, di fatto, ha l’obbligo di battere la squadra guidata da Cesc Fabregas per cercare di non perdere ulteriore terreno dalla zona Champions League. I rossoneri sono infatti noni con ben otto punti di svantaggio dalla Juventus quarta di Thiago Motta.

Il team meneghino, però, dovrà prestare comunque la massima attenzione, visto che il Como è una delle squadre più in forma del momento. Tuttavia, in attesa della sfida contro i comaschi, in casa Milan bisogna registrare un importante aggiornamento che arriva direttamente dal calciomercato.

Calciomercato Roma e Milan, Abraham avrebbe dato la sua disponibilità al West Ham

Secondo quanto riportato dalla redazione del media inglese ‘footballinser.com’, infatti, nella corsa a Tammy Abraham bisogna sempre inserire il West Ham. Gli ‘Hammers’, di fatto, hanno tutta l’intenzione di provarci per il centravanti ora al Milan, ma di proprietà della Roma.

Anche perché Abraham non dovrebbe costare tanto per la casse economiche del West Ham, visto che avrebbe dato la sua disponibilità per trasferirsi tra le le fila degli ‘Hammers’. Ricordiamo che sull’ex Chelsea bisogna registrare l’interesse anche di un’altra squadra inglese: il Leeds.