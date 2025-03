Restaurazione Juve: addio Thiago Motta, hanno scelto Conte

In casa Juve sono più che aperti i discorsi sul nuovo tecnico per la prossima stagione: il ritorno del salentino è l’ipotesi più gradita

‘Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano’, cantava diversi decenni fa Antonello Venditti in una canzone diventata ben presto cult per tutti gli innamorati. E tali sono, anche se si sono fatti dei dispetti reciproci, anche se ci sono stati – al netto di una professionalità che non può e non deve essere messa in discussione – dei ‘tradimenti’, degli abboccamenti non andati a buon fine, delle lusinghe portate avanti dalla tifoseria, la Juve e Antonio Conte.

Il tecnico salentino, a cui si deve l’inizio dell’epopea dei 9 scudetti consecutivi della ‘Vecchia Signora‘, se ne andò improvvisamente, nell’estate del 2014, sbattendo la porta. Divergenze sul mercato e sui programmi che, nella sua smisurata ambizione, avrebbero dovuto portare la Juve tra le grandi d’Europa, causarono la decisione dell’allenatore. Uno strappo di cui poi, ad anni di distanza, lo stesso sanguigno mister si pentì, come ammesso nella famosa intervista rivelatrice a ‘Belve‘, verso la fine del 2023.

Nel frattempo, dopo anni di lontananza condito anche da polemiche di campo e non all’epoca dell’esperienza nella rivale di sempre, l’Inter, la Juve ed Antonio si sono guardati a distanza. Il tempo lenisce qualsiasi risentimento, si dice, e così è stato anche tra l’ex Capitano e il club a cui è più legato sia da (ex) calciatore che da allenatore.

Invocato dai tifosi sia durante i tormenti di Allegri nel suo triennio di ritorno, sia ora, con Thiago Motta in estrema difficoltà, il popolo bianconero ha preso la sua decisione. I numeri, diffusi dal quotidiano ‘Tuttosport‘, non mentono.

Conte al posto di Thiago Motta: il tecnico stacca tutti

Fermo restando che l’avventura dell’ex allenatore del Bologna sembra arrivata al capolinea a prescindere da una qualificazione Champions che resta in bilico, nel quartier generale della Juve si stanno vagliando i profili di diversi tecnici. Si sono fatti i nomi di Stefano Pioli – che potrebbe addirittura arrivare subito, prima da traghettatore e poi con pieni poteri – di Roberto Mancini e di Gian Piero Gasperini, colui che ha dato una sorta di colpo di grazia al tecnico oriundo con la roboante vittoria allo Stadium.

Il primo amore però, non si scorda mai. Questo pensano i tifosi bianconeri, che si sono espressi in modo più che chiaro nel sondaggio lanciato dal quotidiano torinese su chi dovrebbe essere il prossimo condottiero della Juve.

Conte ha raccolto il 54,8% delle preferenze, doppiando abbondantemente il secondo in graduatoria, il Gasp, fermo al 24,9. L’ex CT della nazionale Roberto Mancini, a cui evidentemente non si perdonano i lunghi trascorsi all’Inter, ha incassato solo il 10,2% dei favori dei tifosi, con Stefano Pioli che chiude la graduatoria con un misero 2,6%.

E Thiago Motta? Il termometro della piazza dice 7,5% come indice di gradimento. Davvero poco, troppo poco, per pensare di restare a Torino anche qualora la sua creatura si rendesse protagonista di un finale di stagione coi fiocchi.