Boomerang Juventus-Roma: 45 milioni e missione in città

La spedizione sul campo di Serie A sconvolge i piani di Roma e Juve: il club rivale è pronto al doppio affondo di mercato

Sebbene manchi ancora tanto alla fine della stagione – così come diversi sono i verdetti che il campo deve ancora emettere – il calciomercato non si ferma mai. Soprattutto per quei club che hanno la stringente necessità di correre ai ripari o addirittura di rivoluzionare le loro rose nell’àmbito di un più vasto processo di rinnovamento. Che non a caso comprende, in molti casi, anche l’arrivo di un nuovo allenatore.

È assolutamente questa la fattispecie di Roma, Juventus e Milan, che stanno pianificando con un certo anticipo la prossima stagione pur non avendo ancora ufficializzato il nome del nuovo condottiero. Praticamente certa, la nuova figura, per i capitolini. Molto più che probabile per il Diavolo ed ipotesi molto accreditata nel caso della ‘Vecchia Signora‘.

Inevitabilmente, le tre grandi stanno incrociando le loro strade anche sul mercato, con curiosi intrecci su alcuni profili nonché sul nome dello stesso nuovo tecnico che dovrebbe prendere le redini del club. Gasperini, Conte, Mancini, Fabregas, De Zerbi e chi più ne ha più ne metta sono infatti nella lunga lista di papabili per il futuro. E poi ci sono le trattative incrociate per i veri protagonisti in campo: i giocatori. Uno di questi è conteso da Juve e Milan, l’altro addirittura anche dalla Roma.

La mossa decisa dalla dirigenza di uno di questi club, esplicitatasi giusto nella giornata di sabato, potrebbe aver impresso una decisa svolta nell’intreccio di mercato.

Milan, arriva l’affondo su Lucca e Coppola: Roma e Juve al palo

Già nel mirino di bianconeri e giallorossi nel mercato invernale, Lorenzo Lucca era rientrato anche in orbita Milan prima che Furlani ed Ibrahimovic optassero per Santi Gimenez come centravanti da regalare a Sergio Conceiçao. Complici forse le non eccezionali prestazioni regalate finora dal messicano, il club meneghino non ha affatto abbandonato la pista che porta al bomber dei friulani. Il recente caso del rigore che l’azzurro ha voluto tirare a tutti i costi a Lecce qualche settimana fa poi, ha di fatto sancito la separazione, che avverrà a fine anno, tra l’ex Pisa e l’Udinese.

Sarà anche per questo che, come riferito dall’esperto di mercato Nicolò Schira, emissari del Diavolo si sono recati ieri pomeriggio al ‘Bluenergy Stadium‘ per osservare da vicino i progressi dell’attaccante. E di colui che lo marcava in campo.

An #ACMilan’s scout was at BluEnergy Stadium today to watch the game between #Udinese and #Verona to monitore Lorenzo #Lucca and Diego #Coppola. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) March 15, 2025

Anche Diego Coppola infatti, ottimo difensore del Verona, è finito nell’agenda del Milan. Peccato che lo stesso 2003 della nazionale Under 21 fosse già seguito dalla Juve. Che ora è costretta ad incassare l’affondo dei rivali.

Mettendo sul piatto qualcosa come 45 milioni (30 per l’attaccante, 12, massimo 15, per il centrale difensivo) i rossoneri stanno per assestare un duro colpo alle ambizioni di mercato delle rivali. Il futuro è già oggi.