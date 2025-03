La Juve esonera Thiago Motta: il nuovo allenatore porta subito due gioielli

Riflessioni in corso alla Continassa: un’eventuale sconfitta a Firenze creerebbe un terremoto, ma già si guarda al futuro a lungo termine

Parafrasando un famoso film irradiato puntualmente nei giorni di Natale sulle TV italiane, potremmo definire il match Fiorentina-Juventus, in programma oggi alle 18, ‘una panchina per due‘. Riferendoci ovviamente alle difficili situazioni, differenti nella loro gravità, dei due tecnici chiamati a fare obbligatoriamente un risultato positivo nel bagnato match del ‘Franchi’.

Sia Raffaele Palladino che soprattutto Thiago Motta hanno infatti molto da perdere nella sfida più sentita dell’anno da parte della tifoseria viola. Se però l’ex Monza ha rafforzato la sua posizione conquistando l’accesso ai quarti di finale di Conference League qualche giorno fa, la situazione dell’allenatore oriundo è sul punto di esplodere.

Un’eventuale sconfitta a Firenze, al di là dei messaggi di incoraggiamento e stima lanciati da John Elkann nei confronti del suo allenatore, e riportati in bella pagina da ‘Tuttosport‘ stamane, potrebbe essere fatale per l’ex giocatore.

Già nei giorni scorsi si erano fatti i nomi di possibili traghettatori di lusso (con licenza di restare anche per il prossimo anno) che potrebbero prendere il posto di Motta in caso di esonero anticipato. Al momento, senza necessariamente scartare l’ipotesi di affidare la prima squadra a Magnanelli, già mister della Primavera bianconera, i profili caldi sono quelli di Roberto Mancini (libero) e di Stefano Pioli. Che comunque, nel caso, dovrebbe liberarsi dal contratto milionario che lo lega all’Al Nassr.

Pur registrando il vantaggio del ‘Mancio‘ nei confronti del tecnico parmigiano, un altro disoccupato a cinque stelle incombe sul futuro dell’ex allenatore del Bologna: si tratta di uno che ha già dimostrato di sapere come si vince un campionato.

Futuro Juve, irrompe Xavi: il tecnico porterebbe a Torino…

L’indiscrezione che vorrebbe Xavi Hernandez, tecnico del Barcellona vincitore della Liga nel 2022/23, sulla panchina della Juve, è rilanciata dal quotidiano torinese ma anche, se non soprattutto, dal portale catalano ‘Elnacional.cat‘. Che si spinge perfino ad indicare due calciatori attualmente nelle fila del Barça che l’ex playmaker di Guardiola porterebbe a Torino per la sua nuova, affascinante, avventura.

Stiamo parlando di Fermìn Lopez, centrocampista classe 2003 e prodotto della Cantera, e di Andreas Christensen, il difensore danese che quest’anno, causa infortuni, ha giocato solo 26′ in stagione nella gara di esordio in Liga, in quel di Valencia, lo scorso 17 agosto.

Lanciato in prima squadra da Xavi lo scorso anno, Lopez si è dimostrato subito pronto a giocarsi il posto coi big del centrocampo blaugrana. Scavalcato a sua vota da un altro gioiello, l’ennesimo, che lo straordinario settore giovanile dei catalani ha sfornato (parliamo di Marc Casadò), il talento non ha trovato lo spazio che sembrava potesse avere. Il prezzo d’uscita è alto – servono almeno 60 milioni – ma con l’intercessione di Xavi la Juve potrebbe arrivare al suo cartellino. Pur di accontentare il nuovo tecnico.

Diverso il discorso per il difensore scandinavo, già vicino alla Juve nella primavera del 2022, quando il suo status di free agent lo aveva reso appetibile alla dirigenza bianconera. Punto fermo di Xavi nella sua esperienza al Barça, Christensen, contratto in scadenza a giugno 2026 e zero possibilità di rinnovo coi catalani, seguirebbe volentieri il suo ex allenatore in Serie A. Motta permettendo, ovviamente.