Forfait last minute, salta Roma-Cagliari: le scelte di Ranieri

In vista del delicato impegno casalingo contro la sua ex squadra, il tecnico fa i conti con l’improvvisa assenza: un altro big resta fuori

Rialzarsi. Subito. Per non rovinare quanto di buono fatto finora. Per arrivare alla sosta del campionato mantenendo il curioso primato di squadra che, in Serie A, ha fatto più punti di tutti nell’anno solare 2025. Questa la missione dichiarata della Roma e di mister Ranieri in vista della sfida che mette di fronte al tecnico di San Saba il suo passato. Quello che aveva salutato lo scorso giugno condendo il tutto con l’annunciato addio alla sua gloriosa carriera di allenatore. Salvo poi tornare sui suoi passi non sottraendosi alla chiamata della Roma. Al cuor non si comanda, si sa.

Reduce dalla cocente e beffarda eliminazione in Europa League, non priva di polemiche che hanno investito non solo l’arbitro Turpin, ma anche lo stesso mister giallorosso, reo di aver rinunciato a Koné e Saelemaekers e di non aver tolto dal campo prima un’evanescente Artem Dovbyk, la Roma si lecca le ferite. Ma è pronta a ripartire con la determinazione che ha contraddistinto i l gruppo sin dall’arrivo del ‘Mago’ 73enne.

Per il match con la formazione di Davide Nicola, in piena bagarre salvezza, Ranieri dovrebbe tornare all’antico. Rispolverando gli esclusi di Bilbao ma anche lo stesso Hummels, da più parti indicato (opinione non peregrina) come il primo responsabile della disfatta europea. Peccato che il tecnico giallorosso non possa contare su un altro che non ha visto il campo nemmeno un minuto nella doppia sfida coi baschi: un attacco febbrile lo ha messo ko.

Roma-Cagliari, dal dubbio Dybala alla riabilitazione degli esclusi

Lorenzo Pellegrini, come riportato da ‘Il Corriere dello Sport‘, figura sì nella lista dei convocati, ma non sarà della partita. Un attacco influenzale ha messo ko il Capitano, che sarebbe tornato titolare senza questo inopportuno intoppo. In sua contumacia, spazio a Stephan El Shaarawy sulla tre quarti, con Matìas Soulé favorito su Paulo Dybala per l’altra maglia dietro l’unica punta. Che, udite udite, dovrebbe essere ancora il contestato centravanti ucraino.

Ranieri ha dunque intenzione di concedere un’altra chance a Dovbyk, ma anche allo stesso Hummels, deputato a sostituire, sebbene il ruolo non sia esattamente il medesimo, Zeki Celik, ancora out.

A centrocampo ritrova una maglia anche Manu Koné, che torna a far coppia con Paredes, con Saelemaekers che agirà sulla corsia di destra dopo l’esclusione del San Mamés. Ecco la probabile formazione della Roma per il match delle ore 16 col Cagliari.

ROMA (3-4-2-1) Svilar; Mancini, Hummels, N’Dicka; Saelemaekers, Konè, Paredes, Angelino; Soulè, El Shaarawy; Dovbyk.