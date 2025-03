Gasperini tra Roma e Juve: il ‘taglio’ UFFICIALE imprime la svolta

Il futuro di Gasperini continua ad animare il duello tra le big in Serie A: l’ultimo indizio non passa inosservato

Testa al Cagliari. Animata dal desiderio di lasciarsi alle spalle la delusione per l’eliminazione dall’Europa League per mano dell’Athletic Club di Bilbao, la Roma di Claudio Ranieri ospita la compagine di Nicola in una gara tutt’altro che banale. Chiamati a rispondere alla vittoria del Milan sul Como, i giallorossi vogliono ritagliarsi spazi di manovra importante nell’ultima parte di stagione, dando continuità alla striscia di risultati utili consecutivi maturata in Serie A.

I titoli di coda del campionato ancora in corso porranno poi le premesse per la costruzione della squadra in vista della prossima stagione. La scelta del nuovo allenatore, sotto questo punto di vista, rappresenterà un autentico punto di svolta. Le idee di sicuro non mancano anche se fino a questo momento i Friedkin non hanno sciolto le riserve per nessuno dei profili accostati in tempi e in modi diversi ai giallorossi. A tal proposito, Ancelotti continua ad essere il sogno, neanche troppo nascosto. La situazione che chiama in causa il tecnico del Real Madrid, però, è strettamente collegata alle mosse di Florentino Perez: una decisione definitiva, in un senso o nell’altro, si materializzerà nel corso delle prossime settimane. Con Allegri orientato a prendere in considerazione l’offerta del Milan, la soluzione che più scalda in Serie A porta invece a Gasperini. Salvo clamorosi colpi di scena, il tecnico italiano lascerà gli orobici al termine di questa stagione. Un addio fisiologico, per certi aspetti, che Retegui e compagni vogliono coronare con un finale di campionato esaltante.

Nuovo allenatore Roma: l’indizio dei bookmakers su Gasperini

Ma quale sarà la nuova squadra allenata da Gasperini? Ed è a quest’altezza che il discorso diventa più ampio e complesso, prendendo in causa anche le mosse delle altre squadre alla ricerca (sicura o probabile) di una nuova guida tecnica. A cominciare dalla Juventus, con Thiago Motta ormai sempre più vicino all’esonero a prescindere dall’esito della stagione. Per proseguire con il Napoli che prenderebbe in considerazione l’ipotesi Gasperini in caso di addio anticipato con Conte.

In un mosaico ancora tutto da comporre, il comportamento dei bookmakers offre spunti interessanti, calamitando non pochi indizi. I betting analyst di Goldbet, infatti, continuano a proporre a quota 3 sia la possibile permanenza di Gasperini a Bergamo sia l’eventuale binomio dell’attuale tecnico nerazzurro con la Roma. Fin qui, niente di nuovo. La novità, semmai, si riscontra nell’analisi della quota Gasperini-Juve, passata da 6 a 3.50 in meno di una settimana. Un taglio netto e deciso che non è affatto passato inosservato da ricondurre anche alle tante indiscrezioni circolate negli ultimi giorni. La sfida per la panchina, insomma, è più aperta che mai senza trascurare Fabregas, ipotesi in secondo piano ma tutt’altro che utopistica in chiave Roma.