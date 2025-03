Calciomercato Roma, 20 milioni e addio: sentenza Ranieri

Tra le fila della Roma, di fatto, bisogna segnalare una decisione presa da Claudio Ranieri.

La Roma di Claudio Ranieri ha subito fornito una gran risposta all’eliminazione subita in Europa League dall’Athletic Bilbao. Ieri pomeriggio, infatti, il team capitolino ha vinto un’altra gara in campionato, ovvero quella casalinga contro il Cagliari.

C’è da dire che la squadra capitolino ha sofferto prima di ottenere i tre punti con il gol realizzato da Dovbyk, vedi anche il premio di uomo del match dato a Svilar nel fine partita. Tuttavia, sempre in attesa di ricevere aggiornamenti sulle condizioni di Paulo Dybala dopo l’infortunio di ieri, la cosa più importante per la Roma è quella di aver ridotto ancora di più il proprio gap dal quarto posto.

Il team giallorosso, infatti, ha adesso solo quattro punti di svantaggio dal Bologna di Vincenzo Italiano. Ora c’è la sosta, ma prima in casa Roma bisogna registrare una decisione importante presa da Claudio Ranieri.

Roma, Gourna-Douth non sarà riscattato: ecco tutti i dettagli

Il tecnico giallorosso, di fatto, ha bocciato in maniera netta uno degli arrivi dell’ultima sessione invernale di calciomercato: Lucas Gourna-Douth. Il calciatore francese, arrivato in prestito lo scorso febbraio dal Salisburgo, non sta vedendo più il campo.

Dopo le gare giocate contro il Venezia ed il Parma, infatti, Lucas Gourna-Douth non ha più collezionato neanche un altro gettone con la maglia della Roma. Ricordiamo che il riscatto del centrocampista transalpino ha un valore complessivo di 20 milioni di euro in base sia alla posizione finale del team capitolino (dalla settima posizione in giù) che con il 50% dei minuti giocati.

Proprio a seguito di tutto ciò, molto probabilmente, Lucas Gourna-Douth giocherà davvero pochissimo in queste ultime partite della stagione. Anche perché ora la Roma è impegnata solo in campionato.