Infortunio Dybala, ansia Roma: risonanza e prima diagnosi

Dopo il successo di ieri contro il Cagliari, di fatto, in casa Roma c’è ansia per l’infortunio di Paulo Dybala.

Dopo l’eliminazione subita in Europa League dall’Athletic Bilbao, di fatto, la Roma ha fornito un segnale di reazione in campionato. Il team capitolino, infatti, ha sconfitto nella giornata di ieri allo Stadio Olimpico il Cagliari di Davide Nicola.

Il gol decisivo è stato realizzato nel corso della seconda frazione di gara da Artem Dovbyk. La Roma, però, ha dovuto soffrire un bel po’ prima di portare a casa tre punti fondamentali nella corsa Champions. Basti pensare che il migliore in campo della sfida con il Cagliari è stato proprio Svilar.

La Roma, quindi, si avvicina al quarto posto, dove adesso c’è il Bologna di Vincenzo Italiano. Nel frattempo, però, in casa giallorossa bisogna registrare tantissima ansia sulle sorti di Paulo Dybala.

Roma, possibile lesione muscolare per Dybala: oggi la risonanza

L’argentino, dopo pochi minuti che è entrato in campo, è stato costretto a lasciare il campo in lacrime per colpa di un infortunio. Secondo quanto riportato dalla redazione del ‘Corriere dello Sport’, lo staff sanitario ha fatto una prima diagnosi sul ko capitato ieri a Paulo Dybala.

Quest’ultimo, dunque, avrebbe riportato un problema dietro alla coscia, giusto qualche centimetro sopra il ginocchio. La paura è quella di una possibile lesione muscolare, che sarebbe stata generata da un problema già esistente. In quella della coscia, infatti, Paulo Dybala aveva livido causato da un contrasto di gioco. Nella giornata di oggi, quindi, il giocatore sarà sottoposto ad una risonanza magnetica.

Tuttavia, di fatto, sarà molto difficile che la ‘Joya’ possa rispondere alla chiamata di Scaloni per la Nazionale argentina. L’unico aspetto positivo è quello che, vista la sosta, Dybala avrà più tempo per recuperare.