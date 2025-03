Il tecnico e i tifosi sono in ansia per le condizioni fisiche della Joya, uscito contro il Cagliari per un problema muscolare: esami strumentali effettuati, c’è l’esito

Probabilmente aveva avuto come un presentimento. Conoscendo meglio di chiunque altro il proprio fisico, già martoriato da una serie di piccoli infortuni che ne hanno spesso compromesso la continuità di impiego sul lunghissimo periodo, Paulo Dybala non si sentiva al meglio nell’immediata vigilia di Roma-Cagliari.

Lo aveva fatto presente anche a Claudio Ranieri, come rivelato dal ‘Corriere dello Sport‘, con una sorta di tacito accordo di non scendere in campo se non fosse stato strettamente necessario. Se la Roma, in sua assenza, avesse comunque sbrigato la pratica Cagliari senza bisogno del suo aiuto.

Nonostante il gol, realizzato al 62′, con cui Dovbyk ha portato in vantaggio i capitolini, la gara si stava rivelando più complicata del previsto. Svilar aveva già compiuto un intervento miracoloso sullo 0-0, quindi il mister ha pensato, nell’ottica di portare a casa un risultato prezioso, che l’apporto dell’argentino fosse necessario.

Entrato al 64′, Paulo è rimasto in campo solo 11 minuti. Il tempo di regalare un colpo di tacco con cui aveva liberato Shomurodov verso la porta avversaria, per poi accasciarsi a terra. Le sensazioni sono state immediatamente negative. Il panico si è respirato nell’aria e anche sul volto del fuoriclasse, sedutosi in panchina dopo la sostituzione e sul punto di lasciarsi andare ad un pianto forse solo accennato.

‘Problema alla parte distale dei flessori dietro al ginocchio’: questa la prima diagnosi non ufficiale sulle condizioni dell’ex Juve, che nella mattinata successiva al match coi sardi si è sottoposto ad una risonanza magnetica che ha chiarito la natura del problema. In casa Roma poi si attendevano novità anche sulle condizioni di Devyne Rensch, rimasto in campo per onor di firma nel concitato finale dell’Olimpico ma visibilmente claudicante per un infortunio all’adduttore.

Dybala e Rensch, l’esito UFFICIALE degli esami: doppia lesione

Per Dybala si tratta di una ‘lesione tendine semitendinoso della coscia sinistra’. Secondo Filippo Biafora de ‘Il Tempo‘, il ritorno in campo non avverrà prima di un mese. Ovviamente il campione non potrà rispondere alla convocazione del CT argentino Scaloni per i match dell’Albiceleste. Non arrivano poi buone notizie nemmeno sul fronte del laterale olandese.

‘Lesione dell’adduttore lungo sinistro’ la diagnosi ufficializzata dal club giallorosso per il nuovo arrivo dal mercato di gennaio. Anche in questo caso sono da valutare i tempi di recupero.