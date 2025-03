Thuram al posto di Vlahovic: game over Inzaghi da 71 milioni

Per l’Inter, dopo la vittoria di ieri contro l’Atalanta, è arrivata una brutta notizia di calciomercato su Thuram.

Dopo aver eliminato il Feyenoord, staccando così il pass per i quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco, l’Inter ha ottenuto un altro successo davvero importante. Gli uomini di Simone Inzaghi, infatti, ha sconfitto ieri sera nello scontro diretto del Gewiss Stadium l’Atalanta.

La squadra di Gian Piero Gasperini, di fatto, ha dovuto alzare bandiera bianca dinanzi ai gol realizzati da Carlos Augusto e da Lautaro Martinez. Con questo successo, visto l’incredibile pari del Napoli a Venezia, l’Inter ha aumentato il proprio vantaggio sul secondo posto.

La ‘Beneamata’, infatti, ha adesso tre punti di margine sulla squadra dell’ex Antonio Conte. Tuttavia, nonostante la felicità per l’allungo in classifica, in casa Inter c’è preoccupazione su alcune novità di calciomercato che riguardano Marcus Thuram.

Calciomercato Inter, il Liverpool preme per Marcus Thuram: ecco gli ultimi aggiornamenti

Secondo quanto riportato dal media inglese ‘footballinsider247.com’, infatti, il Liverpool preme per prendere il calciatore francese. I ‘Reds’, di fatto, vogliono prendere una prima punta per sostituire Darwin Nunez: Marcus Thuram, dunque, è tra le principali scelte di Slot per ricoprire questo ruolo.

L’Inter, ovviamente, non vorrebbe cedere il transalpino, ma la corte del Liverpool è serrata. Il club inglese, infatti, è disposto a pagare i 71 milioni di sterile (ovvero circa 84 milioni di euro) della clausola rescissoria di Marcus Thuram.

Su quest’ultimo, tra l’altro, bisogna registrare l’interesse anche di altre due squadre della Premier League: il Chelsea di Maresca e l’Arsenal di Arteta. Marcus Thuram, quindi, potrebbe ‘prendere il posto’ di Dusan Vlahovic, visto che anche il serbo è seguito dal Liverpool e dai ‘Gunners’.