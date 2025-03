Addio Inter per la Premier League: offerta choc da 75 milioni

Il club nerazzurro, ancora in corsa per uno storico ‘Triplete’, fa i conti con l’assalto della big: offerta da capogiro

Simone Inzaghi è là dove voleva essere. Primo in campionato, con un vantaggio allungatosi proprio nell’ultima giornata, che pure avrebbe dovuto essere più favorevole al Napoli, agli ottavi di Champions e in semifinale di Coppa Italia. Di più non si sarebbe potuto chiedere al tecnico piacentino, la cui unica macchia consiste nell’aver gettato alle ortiche il primo trofeo stagionale, quella Supercoppa Italiana che i nerazzurri parevano avere davvero in mano prima del clamoroso ritorno del Milan.

Ancora in corsa, dunque, per un Triplete che sarebbe davvero storico, la Beneamata guarda al futuro con rinnovata fiducia. Ma anche col giusto grado di preoccupazione, visto che i suoi gioielli sono corteggiati da mezza Europa. E non stiamo parlando dei ‘soliti’ Lautaro Martinez e Marcus Thuram, su cui comunque ancora insistono le big spagnole ed inglesi; e nemmeno di Nicolò Barella, l’instancabile motorino di centrocampo che le società inglesi sognano.

E non ci stiamo riferendo, almeno in questa sede, neppure allo stesso Inzaghi, che piace da matti alle dirigenze dei club d’Oltremanica. Dalla Spagna, nello specifico dal portale ‘Fichajes.net‘, corre velocemente una voce che vorrebbe la blasonata big disposta a tutto pur di servirsi delle prestazioni dell’altra colonna dello schieramento nerazzurro dopo i sopracitati campioni. L’offerta sul piatto potrebbe davvero far vacillare Marotta.

Liverpool a tutta su Bastoni: i Reds non badano a spese

Ingoiato il doppio boccone amaro dell’eliminazione in Champions e della sconfitta contro il Newcastle nella finale di Carabao Cup, il Liverpool si lecca le ferite con la consapevolezza che tra qualche settimana si laureerà Campione d’Inghilterra. Il lavoro di Arne Slot, al di là degli ultimi inciampi, è stato davvero notevole. La dirigenza intende accontentare il tecnico in qualsivoglia richiesta di mercato l’ex Feyenoord possa fare. Nella sua personale agenda è già finito niente di meno che Alessandro Bastoni.

Nell’àmbito di un budget, per la prossima finestra di scambi estiva, che dovrebbe aggirarsi intorno ai 300 milioni di euro, i Reds hanno puntato con decisione tre profili: Juliàn Alvarez, Xavi Simons e, appunto, il nazionale azzurro.

Complice il futuro incerto del Capitano – quel Virgil van Dijk che non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza – i britannici hanno individuato in Bastoni il nuovo leader del reparto arretrato. Disposti a mettere sul piatto ben 75 milioni pur di strapparlo all’Inter, gli inglesi rappresentano una seria minaccia ai programmi nerazzurri di mantenere i giovani big sui quali costruire un’Inter sempre più competitiva e vincente.