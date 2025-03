Il nuovo DS porta Conte: via libera Roma

La grande rivoluzione nella big delusa ha i suoi effetti immediati anche sul mercato dei giallorossi: c’è il via libera per il colpo

A forza di rimonte, di galleggiare sul baratro per poi risalire la china, l’altalenante Milan targato Sergio Conceiçao può ancora dire la sua per un posto nell’Europa che conta. Complici le batoste incassate nell’ultimo turno da Juventus e Lazio, i rossoneri si sono riavvicinati alla zona Champions League.

La missione è tutt’altro che conclusa, vista la distanza dal quarto posto, il numero e la qualità delle rivali che lo precedono in classifica, e il calendario. Non esattamente facile per Leao e compagni.

La sensazione, tanto nelle stanze di Via Aldo Rossi quanto sui campi di Milanello, è comunque quella che porta alla ferma volontà di operare una vera rivoluzione in vista della prossima stagione. Ci sarà un nuovo tecnico, nuovi interpreti e perfino un nuovo Ds. Proprio quest’ultima figura sarà decisiva nella scelta del nuovo condottiero che dovrà guidare i meneghini verso una nuova era di successi a lungo termine. E di ritrovata competitività nel breve-medio periodo.

Sfumato l’ingaggio di Andrea Berta (l’ex Ds dell’Atletico Madrid si è accasato all’Arsenal dopo 12 anni di collaborazione col club colchonero), i vertici del Diavolo sono impegnati in febbrili riunioni per decidere il futuro.

Come riportato da Calciomercato.it, il viaggio negli Stati Uniti dell’Ad rossonero Giorgio Furlani, seguito a dei colloqui, evidentemente improduttivi, tra colui che sembrava il candidato numero uno al ruolo di DS (Igli Tare) e la coppia Ibrahimovic- Cardinale, ha cambiato del tutto le prospettive. L’erede di Antonio D’Ottavio è stato già deciso: non una scelta banale, che porterà con sé immediate conseguenze non solo sulla società milanese.

Milan, arriva Paratici: sfuma la pista Allegri, la Roma gongola

Dopo 10 anni, conditi da grandi successi e dalla discussa operazione che portò Cristiano Ronaldo alla corte bianconera, passati alla Juve, l’ex delfino di Beppe Marotta ha provato l’esperienza inglese, scegliendo Antonio Conte come tecnico del Tottenham Hotspur, il club del quale ha detenuto la carica di Direttore Generale.

Dopo l’addio al club britannico a poco meno di due anni dal suo insediamento, il dirigente è tornato libero sulla piazza, pur dovendo scontare una condanna di 30 mesi comminata dalla la Corte Federale d’Appello della FIGC , che lo aveva inibito a svolgere attività in ambito federale.

Pronto a tornare in Italia per far valere la sua enorme competenza e confermare la sua fama di vincente, Paratici è il prescelto dal Milan per il nuovo corso. Quasi scontato – le indiscrezioni trovano conferma in diversi ambienti – che il dirigente vorrà a tutti i costi proprio Conte come allenatore del club rossonero, allontanando così le voci, pure ancora presenti, che vorrebbero il grande ritorno di Max Allegri sui campi di Milanello.

Con l’attuale tecnico del Napoli destinato quindi ad una nuova affascinante avventura all’ombra del Duomo, riprende quota il profilo del tecnico livornese come nuovo mister del club giallorosso. Gasperini, Mancini, Fabregas, Sarri, Ancelotti e Montella permettendo…