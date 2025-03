Il bomber di Champions al posto di Vlahovic: saluta la Juventus

Non si placano le indiscrezioni sul futuro del bomber serbo, legato a doppio filo coi movimenti di mercato della big: c’è l’affondo

Se ne facciamo una questioni di incastri, di addii che diventano possibili solo al verificarsi di determinate condizioni – non strettamente legate alla volontà del club bianconero – possiamo tranquillamente parlare di ‘Telenovela Vlahovic‘.

La quasi grottesca situazione del centravanti slavo – ‘prigioniero di un contratto da 12 milioni netti annui fino al 2026, sebbene forse sarebbe meglio dire che la Juve si stia trovando a strapagare un calciatore che forse non vuole più – è ancora lungi dall’esser definita. Il Football Director Cristiano Giuntoli sta solo aspettando l’offerta giusta per cedere il calciatore, con buona pace della supposta intenzione dello stesso di restare a Torino fino a giugno 2026 per poi liberarsi a costo zero. Un’eventualità che i bianconeri davvero non possono permettersi.

Il problema è che, per differenti motivi, le pretendenti sull’ex Viola iniziano a scarseggiare. Quanto meno ora, quando la Juve potrebbe ancora chiedere cifre vicine ai 60 milioni. Più passa il tempo, insomma, più il bomber si deprezza (complice anche la scarsa resa in campo a causa delle reiterate panchine delle ultime gare). Più passa il tempo e più la Juve incasserà meno dalla sua partenza. Sempre che questa avvenga davvero nella prossima estate.

Arsenal a tutta su Jonathan David: addio a Vlahovic

Già impegnato nella spasmodica ricerca di un bomber puro, vero, che possa concretizzare l’enorme mole di gioco della squadra, l’Arsenal non ha ancora definito quale sarà il centravanti della prossima stagione. Quello che presumibilmente infiammerà la fantasia dei tifosi.

Da Alexander Isak a Viktor Gyökeres passando per Benjamin Sesko e Victor Osimhen, il club londinese sta sondando i diversi prestigiosi profili in vista di un affondo che dovrebbe concretizzarsi nel prossimo luglio. Per la verità nel novero dei candidati c’era e ci sarebbe ancora lo stesso Vlahovic, ‘vecchio’ amore dei Gunners, che provarono a strapparlo, senza successo, alla Fiorentina molto prima che la Juve convincesse Commisso a privarsi del suo attaccante nel gennaio 2022.

Un’esclusiva del portale ‘Caughtoffside.com‘ potrebbe aver dipanato definitivamente la questione. Quanto meno relativamente al passaggio del serbo ai Gunners: un trasferimento che mai come ora sembra improbabile. Già, perché i londinesi avrebbero deciso di puntare tutte le loro fiches su Jonathan David, il succoso free agent che non rinnoverà il suo contratto col Lille.

Già libero di firmare un pre-contratto con un nuovo club, il canadese è da tempo anche nel mirino della stessa Juve, dell’Inter e di top club continentali come Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham, Barcellona e Paris Saint-Germain.

Secondo il sito britannico la dirigenza dell’Arsenal avrebbe già avviato i contatti con l’agente del nordamericano per un’irrinunciabile proposta d’ingaggio tesa a convincere il calciatore. Con il canadese pronto a sbarcare a Londra, si chiude un’altra porta per un addio di Vlahovic che possa far incassare ai bianconero una cifra gradita al suo cassiere…