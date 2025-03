Allarme Roma, nuova tegola dalle Nazionali: infortunio e cambio obbligato

Prosegue il momento no della Roma alla voce infortuni: l’ultima notizia arriva dal match valido per le Qualificazioni al prossimo Mondiale. Ecco cosa è successo

Quella che sta per volgere al termine è stata una giornata che definire movimentata in casa Roma sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo. Prima la notizia dell’assenza di Dovbyk dalla lista dei convocati della sfida dell’Ucraina, poi l’ufficialità dell’operazione alla quale si sottoporrà Paulo Dybala, che ha dunque chiuso anzitempo la sua stagione. Ma non è finita qui.

Da pochi istanti, infatti, si è chiusa la sfida valida per le Qualificazioni al Mondiale 2026 tra Arabia Saudita e Cina. Ad imporsi sono stati ‘i figli del deserto’, in grado di capitalizzare al massimo l’espulsione di Lin Liangming al 46′ e mettere in discesa il match grazie al sigillo di Al Dawsari, in gol su assist di Saud Abdulhamid al 50‘. Dopo qualche giro di lancette, però, proprio il terzino della Roma – autore di una prestazione importante sia in fase di non possesso che (soprattutto) in proiezione offensiva – è stato costretto ad alzare bandiera bianca, chiedendo il cambio per un probabile problema di natura muscolare. Saud, infatti, è tornato in panchina toccandosi vistosamente la parte posteriore della coscia sinistra, sollecitando immediatamente l’attenzione dello staff sanitario dell’Arabia Saudita.

Roma, infortunio anche per Saud: le ultime

Benché non siano stati ancora diramati comunicati ufficiali in merito, lo staff medico giallorosso monitorerà chiaramente la situazione con molta attenzione. Da capire, in sostanza, se Saud continuerà ad allenarsi nel ritiro dell’Arabia o se l’ultimo stop ne garantirà il ritorno immediato nella Capitale.

Del resto l’infortunio accorso a Rensch nel corso della sfida contro il Cagliari ha già scremato in modo netto il ventaglio di alternative a disposizione di Claudio Ranieri. L’ex Ajax sarà infatti chiamato a recuperare da una lesione all’adduttore lungo e tornerà disponibile dopo il rientro di Celik, atteso in vista della trasferta del ‘Via del Mare’ contro il Lecce. Insomma, sulla corsia destra risuona un vero e proprio campanello d’allarme alla voce infortuni in casa Roma dopo l’infortunio di Saud. Le prossime ore risulteranno assolutamente decisive. Staremo a vedere quale sarà la decisione della compagine saudita. In caso di aggiornamenti ufficiali, vi forniremo ulteriori ragguagli sul tema. La sensazione, però, è che il problema evidenziato da Saud non sia un semplice affaticamento.