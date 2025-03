Dovbyk ko in nazionale: l’annuncio UFFICIALE del CT

L’attaccante giallorosso non prenderà parte alla sfida di stasera tra la sua Ucraina e il Belgio: c’è l’annuncio ufficiale del CT

Reduce da un periodo in cui, forse per la prima volta, ha subìto critiche anche pesanti (nel mirino dei tifosi c’è la prestazione di Bilbao, con la Roma in 10 e il giocatore che non avrebbe aiutato abbastanza la squadra nel momento della sofferenza), Artem Dovbyk ha ritrovato la via del gol contro il Cagliari.

Una rete magari non bellissima, ma da vero opportunista, che ha fruttato alla Roma tre punti importantissimi nella corsa Champions. Arrivato a 10 segnature in Serie A – che hanno portato in dote ben 18 punti – l’ex Girona si è ritrovato in ritiro con la sua Nazionale per preparare la doppia sfida di Nations League contro il Belgio.

Dal ritiro della selezione però, non arrivano buone notizie per il bomber. È stato lo stesso CT dell’Ucraina Serhiy Rebrov (intervenuto in conferenza stampa), a dare l’annuncio ufficiale dell’assenza del centravanti per la gara di stasera.

Febbre alta per Dovbyk: fuori dai convocati

“Per quanto riguarda i giocatori, Artem Dovbyk aveva la febbre alta. Purtroppo si tratta di un’infezione. I nostri medici stanno facendo tutto il possibile, vedremo domani. Oggi non si allenerà con il gruppo“, le parole dell’ex stella della Dynamo Kiev.

Come si evince dalla comunicazione social della Federazione Ucraina, l’attaccante giallorosso non figura nella lista dei convocati per il match contro i ‘Diavoli Rossi’.

🗒 Squad list for 🇧🇪 ❌ Dovbyk

❌ Bondar pic.twitter.com/RWOClmNRQ6 — Ukrainian Association of Football (@uafukraine) March 20, 2025

Giova sottolineare come non sia affatto la prima volta in stagione che il calciatore ucraino soffra di attacchi febbrili e influenzali. Era già capitato in diverse occasioni sia sotto la gestione Juric che nell’era Ranieri.