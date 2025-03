Incubo operazione per Dybala, la chiamata dei Friedkin: verdetto in arrivo

Continua a tenere banco in casa Roma la situazione riguardante l’infortunio di Paulo Dybala. Ecco gli ultimi aggiornamenti

Lesione al tendine semitendinoso della coscia sinistra. Questo l’esito degli esami strumentali a cui è stato sottoposto Paulo Dybala all’indomani dell’uscita dal campo della ‘Joya’ nel corso della sfida contro il Cagliari. Un infortunio sicuramente impattante nell’economia del finale di stagione della Roma. Ecco perché l’attenzione dello staff medico giallorosso e degli stessi Friedkin è massima: non si vuole lasciare nulla di intentato.

A fare il punto della situazione su quanto sta succedendo sulla questione è l’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’. Tra oggi e domani, infatti, è attesa la decisione definitiva in merito alle modalità di recupero della lesione. Intanto, sia lo staff dell’argentino che quello del club capitolino viaggiano sulla stessa lunghezza d’onda per riuscire a trovare la soluzione migliore per permettere al calciatore di ritornare al top della forma in tempi relativamente brevi. Rassicurato dal supporto ricevuto anche dalla proprietà, il numero 21 è apparso più sereno rispetto agli istanti immediatamente successivi all’infortunio. In particolare, i Friedkin sono in contatto continuo con il calciatore e stanno facendo da tramite per una richiesta approfondita di consulti anche a livello internazionale.

Roma, infortunio Dybala: supporto totale dei Friedkin, lo scenario

Terapia conservativa – la stessa utilizzata in passato da Dybala in circostanze analoghe – o un altro tipo di approccio? Nelle prossime ore lo staff medico e il ragazzo scioglieranno le riserve, fermo restando che anche la pista che ‘porterebbe’ all’operazione non è stata scartata. Ad ogni modo, il ‘giro’ di telefonate della proprietà ha chiaramente coinvolto non solo il dottore di fiducia dei Friedkin – Georg Ahlbaumer – ma anche Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt – ex medico del Bayern Monaco esperto nella cura di questo tipo di infortuni.

Un gesto importante quello dei piani alti della Roma che Dybala e il suo entoruage hanno sicuramente apprezzato. A prescindere dal tipo di decisione alla quale si ricorrerà nel corso delle prossime ore, però, la ‘Joya’ salterà sicuramente le sfide contro Lecce, Juve, Lazio ed Hellas Verona; da capire se il numero 21 potrà risultare arruolabile nella sfida contro l’Inter. Nelle prossime ore avremo sicuramente un quadro più completo sull’approccio che si deciderà di scegliere per trattare la lesione al tendine che continua a tenere con il fiato sospeso i tifosi giallorossi. E non potrebbe essere altrimenti.