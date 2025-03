Osimhen al posto di Vlahovic: l’offerta è già partita

Nel clamoroso valzer degli attaccanti di fatto già in corso, l’attaccante nigeriano ha preso il posto del serbo: la proposta è già arrivata

Il grande ballo delle punte – una festa a cui partecipano profili del calibro di Alexander Isak, Viktor Gyökeres, Jonathan David, Benjamin Sesko, Dusan Vlahovic, Victor Osimhen ed altri, è già partito.

I suddetti profili sono infatti da tempo al centro di innumerevoli indiscrezioni di mercato che li vorrebbero in procinto di accasarsi a questa o a quella big a seconda delle mutate esigenze dei club. E della loro disponibilità ad impegnarsi in investimenti certamente onerosi, ma redditizi – questo almeno è l’auspicio – sul campo.

Come in un puzzle in cui, togliendo un pezzo, viene stravolto il disegno generale, il primo bomber che cambierà maglia scatenerà un effetto domino con relativo adeguamento delle concorrenti al mutato quadro. I grandi attaccanti, si sa, smuovono decine di milioni di euro, e il fatto di esser (quasi) tutti appetiti contemporaneamente dalle stesse big crea intrecci a volte impensabili. Sorprendenti. La soluzione al grande intreccio è ancora lontana, e come se non bastasse, nuovi rumors alimentano una matassa che si fa ancor più complicata. Ma affascinante.

Dalla Turchia, nello specifico dal portale ‘Haberaktuel.com‘ è appena arrivata una nuova indiscrezione. Quasi un colpo di teatro, che vede come protagonista niente di meno che il Fenerbahce di José Mourinho. Che sta pianificando un colpo che lascerebbe di stucco mezza Europa ma che soprattutto sarebbe una beffa enorme per i rivali cittadini.

Osimhen, blitz di Mourinho: addio Vlahovic

Come noto, l’ex attaccante del Napoli Victor Osimhen, che sta facendo sfracelli coi giallorossi di Istanbul, tornerà alla base a fine anno dopo la scadenza del prestito. Sono da tempo iniziate le grandi manovre, da parte delle big inglesi e non solo, per strappare definitivamente il nigeriano ai partenopei con un’offerta che sia gradita al patron De Laurentiis.

Finora il numero uno azzurro ha sempre lasciato intendere che senza il pagamento della clausola rescissoria di 75 milioni, il bomber africano non si muoverà da Napoli. Sul formidabile attaccante si sono mossi Arsenal, Chelsea, Manchester United, e anche la Juventus. Che sta tessendo la propria tela forte del rapporto privilegiato tra il Football Director Cristiano Giuntoli e l’entourage del campione.

La novità riferita dalla Turchia è che su Osimhen si starebbe muovendo con decisione anche il Fenerbahce, determinato a colmare il gap col Galatasaray – club che lo stesso nigeriano sta trascinando al titolo coi suoi gol – ingaggiando proprio l’ex Lille.

Sul piatto sarebbe pronta una prima offerta da 50 milioni di euro per convincere il Napoli a cedere il suo tesserato ‘ribelle’. Considerando che nei giorni scorsi anche Dusan Vlahovic era stato accostato al club dello ‘Special One’, la decisa virata su Osimhen toglie un’altra possibile pretendente al cartellino del serbo.

Il quale, lontanissimo da un rinnovo coi bianconeri che ormai forse nemmeno lui vuole, resta appeso in attesa di conoscere il suo futuro. I top club britannici hanno nel frattempo già messo nel mirino altri prolifici bomber: per lo slavo iniziano a ridursi abbastanza discretamente le possibilità di un approdo in una big.