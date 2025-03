Thuram in coppia con Vlahovic: via libera Osimhen da 180 milioni

Clamoroso l’intreccio di mercato che vede come protagonisti alcuni dei migliori bomber in circolazione: l’affondo da 180 milioni stravolge lo scenario

Le grandi manovre sono già iniziate. Le danze, preparate negli ultimi mesi, sono pronte a partire. Il grande ballo delle punte, quello che sta monopolizzando le strategie dei più grandi club d’Europa, stravolgerà le rose e le ambizioni delle maggiori società del Vecchio Continente. Sia quelle che già sono ultra competitive, sia quelle che, attraverso il colpo da 90, vogliono riproporsi al più presto a grandissimi livelli.

Ovviamente, considerando la maggior disponibilità economica delle loro proprietà, alla consolle comandano le big d’Oltremanica. Che da tempo stanno corteggiando i migliori attaccanti del nostro campionato, per non parlare delle lusinghe avanzate nei confronti di chi, temporaneamente militante all’estero, è ancora di proprietà di una big della Serie A. Ma che ha lasciato un segno indelebile in Italia attraverso vagonate di gol.

Ma andiamo con ordine. E per farlo prendiamo spunto da un approfondimento che i portali britannici ‘Teamtalk.com‘ e ‘FootballInsider247.com‘ hanno lanciato nell’etere giusto oggi.

Tra i top team inglesi che si sono messi a caccia di un bomber per la prossima stagione, Manchester United ed Arsenal sono letteralmente scatenati a suon di proposte, offerte, lusinghe, corteggiamenti, intrecci, e chi più ne ha più ne metta.

I Red Devils, dice il primo sito citato, stanno per lanciare un’offensiva da 180 milioni per tre gioielli della Bundesliga: parliamo di Xavi Simons e Benjamin Sesko del Lipsia, e di Hugo Ekitike dell’Eintracht Francoforte.

Già in corsa anche per Dusan Vlahovic e Victor Osimhen, il club di Manchester sembra ora virare sul mercato tedesco, lasciando di fatto campo libero ai Gunners per il loro ambizioso disegno offensivo.

Arsenal pigliatutto, la Juve può affondare il colpo su Osimhen

Alle indiscrezioni di ‘Teamtalk.com‘ sulle strategie del club allenato da Ruben Amorim risponde per le rime Football Insider, che svela come l’Arsenal abbia superato il Liverpool nella corsa a Marcus Thuram, il fenomenale attaccante dell’Inter legato ai nerazzurri da un contratto fino al 2028 a cui è legata una clausola rescissoria da 85 milioni. Una spesa che i Gunners intendono onorare pur di accontentare l’esigente Mikel Arteta.

Contestualmente però i londinesi, consci che più passa il tempo e più la Juve deve trovare la soluzione per una cessione di Dusan Vlahovic che sia più remunerativa possibile, non hanno abbandonato affatto la pista che porta al centravanti slavo. Già abbondantemente corteggiato prima che i bianconeri lo strappassero alla Viola nel gennaio del 2022.

Ecco che quindi, immaginando il doppio acquisto del francese e del serbo da parte dei Gunners, gli stessi abbandonerebbero la strada che porta a Victor Osimhen, già ‘lasciato’ andare dallo stesso United. Si materializza dunque all’orizzonte un clamoroso campo libero per Giuntoli sul suo pupillo nigeriano: il dirigente fiorentino è pronto a tutto per strappare l’africano all’ex ‘amico’ Aurelio De Laurentiis…