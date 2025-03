Lascia la Roma per i nerazzurri: accordo quadriennale

L’irruzione nella trattativa rischia di chiudere definitivamente la sua avventura con la maglia della Roma: proposta immediata

Sono ore di calma apparente in casa Roma. La sosta delle Nazionali – almeno a livello temporale – ha portato in dote svariate notizie negative. A cominciare dall’infortunio accorso a Dybala, che resterà fermo ai box fino al termine della stagione, per proseguire con le noie influenzali di Dovbyk e il fastidio accusato da Saud.

Scenario che chiaramente non può non lasciare i giallorossi con il fiato sospeso alla luce del forcing finale in campionato che vede Svilar e compagni in lizza per obiettivi inimmaginabili fino a pochi mesi fa. Ad ogni modo, infortuni e indiscrezioni di mercato continuano a calamitare l’attenzione mediatica in casa giallorossa anche a ‘scala’ ridotta. Quanto sta succedendo a Giulio Misitano, del resto, ne è una testimonianza tangibile. L’attaccante classe ‘2005 – come comunicato dal club giallorosso con una nota ufficiale – è stato operato dopo che gli esami strumentali avevano evidenziato la frattura del quinto metatarso. Tuttavia, non è escluso che l’avventura di Misitano sia definitivamente giunta al capolinea.

Calciomercato Roma, la svolta: “Possibile accordo Misitano-Atalanta”

Secondo quanto riportato da ‘Gazzetta Regionale’, infatti, sulle tracce dell’attaccante della Roma si sarebbe messo l’Atalanta. Ragion per cui, legato ai giallorossi da un contratto in scadenza nel 2025 che non è stato ancora rinnovato, Misitano ha cominciato a guardarsi intorno alla ricerca della soluzione più congeniale per il suo futuro.

Dopo aver strizzato l’occhio in tempi non sospetti alla ‘Dea’, il ragazzo potrebbe ora cedere definitivamente alla corte degli orobici. Voci di corridoio riferiscono infatti la possibilità di un accordo – già maturato tra le parti – sulla base di un contratto quadriennale. Uno scenario – quest’ultimo – da monitorare con estrema attenzione anche perché fino a questo momento la trattativa per l’eventuale rinnovo di contratto tra Misitano e la Roma è in alto mare.

Pronta ad inserirsi definitivamente per far saltare il banco e anticipare la concorrenza, l’Atalanta si sarebbe già portata avanti, andando ben oltre i primi sondaggi esplorativi per provare a chiudere l’operazione a parametro zero. In un senso o nell’altro, novità concrete sono attese già nel corso delle prossime settimane. Allo stato attuale della situazione, nessun tipo di scenario può essere escluso a priori. Staremo a vedere cosa succederà e quali saranno gli sviluppi della trattativa.