Salta lo scambio con Osimhen: via libera Juve

Per la Juve ci sono delle novità su dove giocherà Victor Osimhen l’anno prossimo.

La Juventus è passata in due settimane da un possibile rientro nella lotta scudetto a lasciare il quarto posto in favore del Bologna. Questo crollo juventino, di fatto, è avvenuto nelle partite giocate contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini e la Fiorentina di Raffaele Palladino.

Basti pensare che in queste due gare, di fatto, la Juventus ha avuto un passivo in queste due partite di ben 7-0. Questi due risultati, ovviamente, hanno portato con loro tantissime polemiche in casa bianconera. Lo stesso Thiago Motta sembra essere sempre più lontano dalla ‘Vecchia Signora’.

Già la prossima gara contro il Genoa, infatti, potrebbe essere decisiva per il futuro dell’ex allenatore del Bologna. Nel frattempo, però, in casa Juventus bisogna registrare comunque un’ottima notizia di calciomercato.

Juve, può saltare lo scambio tra Osimhen ed Hojlund: le ultime

Secondo quanto riportato dal media inglese ‘tbrfootball.com’, infatti, sia Hojlund che il Manchester United stanno valutando se lasciarsi o meno la prossima estate. Nessuna delle parti sta spingendo per il divorzio a fine stagione, anche se gli agenti del danese stanno valutando tutte le opzioni.

L’ipotesi che porta allo scambio con Victor Osimhen, dunque, non è più così caldo come fino a qualche settimana fa. Anzi, tra le varie indiscrezioni, bisogna registrare anche quella che porta alla Juventus. Quest’ultima, vista la probabilissima cessione di Vlahovic, è una gran ammiratrice di Hojlund.

Sul danese, però, bisogna registrare anche l’interesse del Lipsia, Bayer Leverkusen e Mainz. Lo stesso ex Atalanta non direbbe di no ad un trasferimento in Germania, visto che i suoi giocatori gemelli Oscar ed Emil giocano, rispettivamente, con l’Eintracht Francoforte e lo Schalke 04.