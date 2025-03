La clausola si tinge di giallo: boomerang Roma, ecco cosa filtra da Trigoria

La presa di posizione aveva in un certo senso agitato le acque: le ultime in casa Roma sulla sua situazione. Non si torna indietro

Con la testa e le gambe focalizzate al prosieguo di una stagione nata male ma che in campionato potrebbe ancora regalare sorprese invitanti, la Roma continua a muovere passi concreti anche in ottica mercato. Oltre alla questione riguardante la nuova guida tecnica – tema ancora tutto da sviscerare per il quale le prossime settimane risulteranno assolutamente decisive – non è affatto passata inosservata l’ultima presa di posizione dall’Argentina.

Intervistato a margine del successo con il quale la sua Argentina si è imposta sull’Uruguay, Leandro Paredes aveva infatti rivelato la presenza di una clausola a favore del Boca Juniors inserita nel contratto del centrocampista contestualmente all’ultimo rinnovo di contratto. Sull’argomento, il numero 16 giallorosso si era espresso in questi giorni: “Devo essere assolutamente grato alla Roma perché nonostante si trattasse di un rinnovo che si sarebbe dovuto fare perché gli obiettivi erano quasi raggiunti, la società ha deciso di portarlo avanti inserendo questa clausola”. Tyc Sports aveva dunque rincarato la dose, aggiungendo come la clausola nominata da Paredes sarebbe valida per le prossime tre sessioni di calciatori e metterebbe la Roma nelle condizioni di vendere il suo regista qualora ricevesse una proposta pari o superiore ai 3,5 milioni di euro.

Calciomercato Roma, nessuna clausola inserita nel contratto di Paredes

Tutto finito? No, assolutamente no. Da Trigoria, infatti, sono arrivate nuove smentite in merito alla presunta esistenza di questa clausola. In sostanza, quello stipulato dalla Roma non è altro che un gentlement’s agreement – e non una vera e propria clausola – che riporterebbe Paredes in Argentina solo se la Roma si vedesse recapitare un’offerta pari a superiore a quella sborsata dai giallorossi per acquistare il calciatore dal Psg (circa 2,5 milioni più bonus).

Una posizione sicuramente diversa rispetto a quella evidenziata dal calciatore, che potrebbe anche essere ‘chiamato’ ad una rettifica via social per specificare meglio questo qui pro quo. Galvanizzato dal clima di casa, insomma, Paredes è andato oltre quanto effettivamente firmato. Nessuna clausola, ma solo un accordo tra gentiluomini per provare ad accontentare il ragazzo. Tuttavia, niente sconti: solo con l’offerta sopra citata il Boca Juniors potrebbe far scattare questa tacita intesa tra le parti. Vedremo se ci saranno nuovi sviluppi di un tormentone che ormai sta calamitando l’attenzione social della torcida degli Xeneizes.