Filo diretto Inter-Roma: nero su bianco e nuovo via libera

Il maxi intreccio di mercato può creare i presupposti per spiragli interessanti per Inter e Roma, a caccia di nuovi rinforzi con cui puntellare i rispettivi reparti

Sebbene manchino ancora diverse settimane prima dell’apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato, la Roma ha cominciato a guardarsi intorno alla ricerca di soluzioni interessanti. Con la consapevolezza che il budget a disposizione per le prossime mosse sarà anche influenzato dal prosieguo di questa stagione, che potrebbe regalare scenari interessanti per Dovbyk e compagni, Ghisolfi ha già cominciato a guardarsi intorno.

Le idee di sicuro non mancano così come i reparti da puntellare con raziocinio. A cominciare dall’attacco per il quale si potrebbero porre le premesse per un vero e proprio restyling. A prescindere dall’evolvere della situazione legata ad Artem Dovbyk – per il quale non sono affatto da escludere eventuali irruzioni dalla Premier League – l’area tecnica dei capitolini continua a lanciare segnali di apprezzamento per Lorenzo Lucca. Il bomber dell’Udinese, già sondato con interesse nel corso della scorsa finestra invernale di calciomercato, è infatti uno degli obiettivi cerchiati in rosso dalla Roma. Dal canto suo, però, l’Udinese non ha alcuna intenzione di fare sconti e valuta il suo attaccante non meno di 30 milioni di euro, forte dell’asta che potrebbe concretizzarsi nel corso delle prossime settimane.

Calciomercato Roma, il Napoli non molla Bonny: il domino sblocca Ghisolfi

Sulle tracce del bomber classe 2000 – autore fin qui di 12 reti in una stagione impreziosita anche da 2 assist – ci sono infatti anche Inter e Napoli. Tuttavia, gli Azzurri – così come la Roma che ha messo nel mirino anche Krstovic – continuano a tenere vive altre piste. A cominciare da quella che porterebbe a Bonny, individuato dagli Azzurri come il candidato numero uno sul quale investire come nuovo tassello offensivo.

Intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, a confermare le possibili manovre del Napoli per l’attacco in vista della prossima campagna acquisto è stato anche Valter De Maggio. Nel fare il punto della situazione sui nomi cerchiati in rosso nell’agenda del ds Manna, De Maggio ha infatti spiegato come Bonny si stia ‘ritagliando’ un posto d’onore. Dopo i contatti maturati nei mesi scorsi, i campani sono pronti ad affondare il colpo per esaudire una delle principali richieste di mercato di Conte. Di Maggio, sull’argomento: “Il primo nome della lista del Napoli per l’attacco è Bonny del Parma”. Uno scenario che, se dovesse portare i campani a chiudere per l’attaccante dei ducali, libererebbe spazi di manovra interessanti ad Inter e Roma sul fronte Lucca. Il tutto senza tralasciare Krstovic, che piace e non poco anche al Milan. Il valzer delle punte sta per cominciare.